عقوبات تصل إلى الإعدام.. كوريا الشمالية تتصدى لجائحة كورونا على طريقتها

جدة - نرمين السيد - بدأت كوريا الشمالية تدابير غريبة لمنع انتقال فيروس كورونا المستجد إلى أراضيها، حيث أغلقت حدودها أمام البشر والبضائع الأجنبية، حسبما أفادت تقارير إعلامية محلية، اليوم الأحد.





وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن بيونج يانج "تقيم بحزم جدار حصار فى المناطق القريبة من الحدود وخط الترسيم العسكرى، وتطالب العمال والمقيمين بالالتزام بالنظام والسيطرة فورا على أى موقف غير طبيعى، والاستجابة له".

ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أكدت محطة الإذاعة فى كوريا الشمالية أن البلاد تبنى "جدار حصار فى عمق المنطقة الحدودية، وبالقرب من خط الترسيم العسكرى"، حيث أشارت التقارير إلى أن السلطات الكورية تمنع صيد الأسماك حتى لا تسمح بأى ثغرة لانتقال فيروس كورونا عبر القمامة البحرية.

وكان جهاز المخابرات الوطنية فى كوريا الجنوبية أبلغ لجنة المخابرات البرلمانية، يوم الجمعة الماضى، بأن الشطر الشمالى من الجزيرة الكورية يتخذ إجراءات "تتعارض مع المنطق العام"، لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن كوريا الشمالية رفضت المساعدات الغذائية من الصين، على الرغم من وضعها الاقتصادى الصعب.

وقال عميل مخابرات تابع لكوريا الجنوبية، إن "االزعيم الكورى الشمالى أمر بإعدام شخصين على الأقل، وحظر الصيد فى البحر، وإغلاق العاصمة بيونج يانج".

وكانت "أسوشيتد برس"، كشفت فى أغسطس الماضى، عن أن السلطات الكورية فى بيونج يانج أعدمت مسؤولاً لانتهاكه اللوائح الحكومية الخاصة بالمنتجات المستوردة من الخارج.