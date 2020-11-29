بوكو حرام تهاجم مزارعى الأرز وتقتل 42 منهم شمال نيجريا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "بلومبرج" الإخبارية، قال بيان صادر عن الرئاسة النيجيرية فى تغريدة عبر "تويتر"، إن المتمردين نصبوا كمينًا للمزارعين الذين توجهوا إلى حقول الأرز فى منطقة "جيرى" بولاية بورنو، مساء أمس السبت، لجمع محصولهم.
وفى بيانه، قال الرئيس محمدو بخارى: "أدين قتل مزارعينا الكادحين على أيدى إرهابيين"، مضيفًا أن "الدولة بأسرها تشعر بالألم إزاء عمليات القتل عديمة المعنى".
وبحسب الوكالة، لا يزال هناك 8 من المزارعين فى عداد المفقودين، ويعتقد أن المسلحين قد اختطفوهم.
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