إقرار إسرائيلى باغتيال عالم النووى الإيرانى : على العالم أن يشكرنا

جدة - نرمين السيد - فى إقرار إسرائيلى بعملية اعتيال العالم النووى الإيرانى محسن فخرى زاده، اليوم الأحد، قال مسؤول إسرائيلى كبير إنه على العالم أن يشكر إسرائيل على قتل مهندس برنامج الأسلحة النووية الإيرانى، لافتًا إلى التهديد العالمى الذى تشكله هذه الأسلحة.





وحسبما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال المسؤول الذى رفض الكشف عن هويته، ويبدو أنه شارك لسنوات فى تعقب فخرى زاده، إن إسرائيل تواصل العمل للحد من طموحات إيران النووية، وذلك خلال حديثه لصحيفة "نيويورك تايمز".

فيما وصف بروس ريدل، المسؤول السابق فى وكالة الاستخبارات المركزية "CIA"، العملية الإسرائيلية الخاصة باغتيال فخرى زاده بأنها "غير مسبوقة"، مضيفًا أنها "لم تظهر أى علامة على أن إيران ردت عليها بشكل فعال".

ووبحسب الصحيفة، قال ريدل، وهو زميل بارز فى مركز سابان لسياسة الشرق الأوسط فى معهد بروكينجز، إن إسرائيل استثمرت موارد كبيرة من وكالات التجسس لديها على إيران، وكان هذا جزئيًا سبب نجاحها.

وكان مسلحون تعقبوا عالم النووى الإيرانى والمدير الأول لمشروع طهران النووى، محسن فخرى زاده، فى العاصمة الإيرانية، حيث اتهمت السلطات الإيرانية إسرائيل بالوقوف وراء عملية الاغتيال، بينما التزمت إسرائيل الصمت حيال تلك الاتهامات.