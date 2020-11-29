217 حالة.. انخفاض جديد في عدد إصابات كورونا بالسعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وسجلت الوزارة 217 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصبح إجمالي الإصابات 357128 حالة.

كما رصدت الوزارة 386 حالة تعافي جديدة، ليصبح إجمالي حالات الشفاء 346409 حالة.

وأعلنت عن تسجيل 14 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 5884 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4835 والحالات الحرجة 674 حالة.

وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت في وقت سابق، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد إلى 96.94%، بينما وصلت نسبة الحالات النشطة إلى 1.4%.

وقالت السلطات الصحية في المملكة إن نسبة الحالات الحرجة بلغت 0.18%، بينما بلغت نسبة الوفيات 1.6%.

وفي وقت سابق، توقعت منظمة الصحة العالمية عودة الحياة إلى طبيعتها في العام المقبل، وسط ظهور لقاحات واعدة ضد كورونا، تجاوزت فعاليتها نسبة الـ90%.

وتجاوز إجمالي عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في العالم 1.4 مليون حالة وفاة، وتركزت أكثر الحالات في الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

وبحسب بيانات جامعة هوبكنز الأمريكية، بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم 62.147.874 حالة، وإجمالي الوفيات 1.450.326.

وبحسب بيانات الجامعة تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية القائمة من حيث عدد الوفيات 266009، وإجمالي الإصابات 13.233.884.

جاء بعدها البرازيل باجمالي الوفيات 172561، وإجمالي الإصابات 6.290.272، فيما جاءت الهند في المركز الثالث بإجمالي وفيات 136200، وإجمالي إصابات 9.351.109.