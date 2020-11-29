محمد بن راشد يعقد اجتماعا بأبوظبى تزامنًا مع اليوم الوطنى للإمارات

أعلن الشيخ محمد بن راشد المكتوب، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن عقد اجتماع لمجلس الوزراء بقصر الوطن.

وكتب الشيخ محمد بن راشد، فى عدة تغريدات متتالية: "ترأست اليوم اجتماعًا لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. يتزامن هذا الاجتماع مع يوم الشهيد ومع يومنا الوطني.. وقفة إجلال لمن وصل لذروة العطاء والتضحية في سبيل الوطن من شهداء الإمارات.. ووقفة تقدير للرجال والنساء المواصلين الليل بالنهار لبناء مستقبل أفضل في دولة الإمارات".

وتابع قائلًا: "أيامنا الوطنية هي أيام عز وفخر.. وهي أيام تأمل وتفكر في تاريخنا ومستقبلنا.. وهي أيام تجديد للطموح والعزيمة في دولة الإمارات.. أبارك لأخي رئيس الدولة وأخي محمد بن زايد ولجميع حكام الإمارات حفظهم الله هذه الأيام وهذه المسيرة.. ولشعبنا الوفي كل المحبة والتقدير والخير الوفير".

وأضاف بن راشد: "واعتمدنا تكليف سلطان الجابر مبعوثا خاصًا لدولة الإمارات في مجال التغير المناخي.. لتمثيل الدولة في جميع المحافل الخارجية وجميع التفاهمات الدولية المتعلقة بهذا الملف الحيوي الذي سيكون على رأس الأجندة الدولية المتعلقة بمستقبل العالم.

واعتمدنا في جلسة مجلس الوزراء إنشاء مجلس للأمن السيبراني في الدولة.. يختص بإعداد سياسات وتشريعات لتعزيز الأمن السيبراني ورفع جاهزية جميع القطاعات للاستجابة.. أمن الوطن اليوم في الفضاء الرقمي لا يقل عن أهمية أمنه في الفضاء الجغرافي.

واعتمدنا السياسة العامة للبيئة في دولة الإمارات.. والتي تضم أولويات في الحفاظ على البيئة الطبيعة وجودة الهواء واستدامة الانتاج الزراعي والحيواني والإدارة المثلى للمخلفات والمواد الكيميائية.. جودة البيئة هي جودة للحياة.. والحفاظ عليها هو حفاظ على مستقبل الأجيال القادمة.

واعتمدنا في جلسة اليوم الجيل الجديد من جوازات السفر الإماراتية وبطاقات الهوية الوطنية.. تصميم جديد.. ميزات أمان أكثر.. وميزات رقمية ذكية جديدة.. سيتم استبدال الجوازات والبطاقات الحالية تدريجيا".

يذكر أن الشيخ محمد بن راشد أعلن عن افتتاح المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات.

ونشر محمد بن راشد صورة له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "افتتحنا اليوم بحمدالله دور الانعقاد الجديد للمجلس الوطني الاتحادي.. رسالتنا لجميع الأعضاء أن يكونوا خير سفراء لاحتياجات الوطن والمواطنين.. وأن أحد أسرار تفوق بلادنا هو روح الفريق الواحد التي تجمع السلطات التنفيذية والتشريعية لخدمة مصالحنا الوطنية العليا".

وهنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بفوز وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد كأفضل وزيرة في العالم العربي.