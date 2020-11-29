الحكومة الإسرائيلية تصادق اليوم على اتفاقيتين مع الإمارات

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، أنها ستصادق اليوم، الأحد، على اتفاقيتي الطيران والتعاون العلمي والتكنولوجي مع دولة الإمارات، حسبما أفادت وسائل الإعلام المختلفة في نبأ عاجل لها.
وفي أوائل الشهر الجاري، صادق مجلس الوزراء الإماراتي، على اتفاقية مع إسرائيل بشأن الإعفاء المتبادل لمواطني البلدين من متطلبات تأشيرة الدخول، وهي واحدة من الاتفاقيات بين الحكومتين بعد تطبيع العلاقات.
ومن جانبها، صادقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد الماضي، على إعفاء المواطنين الإماراتيين من تأشيرات الدخول إلى إسرائيل.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تغريدة على "تويتر": "وافقنا على اتفاقية الإعفاء من التأشيرة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".
وأَضاف نتنياهو: "هذا ما يبدو عليه السلام مقابل السلام! هذا مهم للسياحة والاقتصاد الذي يتطور بيننا".
وكان وفد إماراتي حكومي، وصل إلى إسرائيل في 20 أكتوبر الماضي، وبحث التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والتكنولوجيا، ووقع الجانبان أربع اتفاقيات في قطاعات اقتصادية مختلفة.
ووقعت الإمارات اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل منتصف شهر سبتمبر في واشنطن وبرعاية الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب.
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