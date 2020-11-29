الحكومة لا تبالي.. تحذيرات خطيرة من حجم تفشي كورونا في تركيا

حذر مسؤولون طبيون في تركيا، اليوم الأحد، من حجم تفشي فيروس كورونا في البلاد، داعين إلى ضرورة فرض إغلاق شامل لمدة شهر؛ ويأتي ذلك على خلفية الارتفاع في معدل الوفيات اليومية الناجمة عن الإصابة بمرض "كوفيد-19"، حيث سجلت تركيا أمس السبت قفزة غير مسبوقة بـ182 وفاة.

وفي تصريح خاص لوكالة "أسوشيتد برس"، قالت رئيسة اتحاد نقابات الأطباء الأتراك، شبنم كورو فنجانجي، إن المستشفيات التركية تعاني من الاكتظاظ، والكوادر الطبية منهكون، فيما يبذل المسؤولون المعنيون بمتابعة تفشي كورونا جهودا يائسة في محاولة لرصد اتصالات المرضى.

وشددت فنجانجي على ضرورة فرض "إغلاق شامل لمدة أسبوعين على الأقل، أو حتى أربعة أسابيع، وهي المدة التي يعتبرها العلماء الأمثل".

ومن جانبها، حذرت، إبرو كيرانر، التي تترأس اتحاد ممرضي الرعاية المركزة الذي يتخذ من اسطنبول مقرا له، من أن غرف الرعاية المركزة في مستشفيات المدينة مكتظة بالكامل تقريبا، مشيرة أيضا إلى نقص في الكوادر الطبية، مضيفة أن "ممرضو غرف العناية المركزة لا يستطيعون العودة إلى حياتهم الطبيعية منذ مارس، ولم يرهم أطفالهم دون كمامات منذ أشهر".

ويأتي ذلك على الرغم من إصرار الحكومة التركية على أنها تسيطر على الوضع الوبائي في البلاد، وتقول إن درجة اكتظاظ غرف العناية المركزة لا تزال على مستوى 70% تقريبا.

ولطالما حذر الاتحاد، الذي سبق أن تعرض لانتقادات من قبل الحكومة، من أن الأرقام الرسمية تضلل الجمهور بشأن واقع حجم تفشي الفيروس في البلاد؛ مرجحا أن الحصيلة الحقيقية تصل إلى 50 ألف إصابة يوميا على الأقل.

وخلال الأيام الاخيرة، شهدت تركيا قفزة حادة معدل الإصابات اليومية بالفيروس في البلاد، من نحو 7.5 ألف إصابة حتى 30 ألفا، وتحولت فجأة إلى قائمة الدول الأكثر تضررا بكورونا في أوروبا.

وفي أعقاب ذلك، غيرت الحكومة طريقة نشر البيانات الإحصائية عن مستجدات الجائحة، وانتقلت من إحصاء حصيلة المصابين الجدد الذين يتلقون العلاج في المستشفيات إلى نشر إجمالي عدد المرضى الجدد الذين تم تشخيص إصابتهم مختبريا.

وبدوره، أعرب عمدة اسطنبول المعارض، أكرم إمام أوغلو، أيضا عن شكوكه في الحصيلة الرسمية، مشيرا إلى تسجيل 186 وفاة ناجمة عن الوباء في مدينته وحدها في 22 نوفمبر، فيما أعلنت الحكومة عن تسجيل 139 وفاة على مستوى البلاد في ذلك اليوم.

ولفت إمام أوغلو، إلى أن متوسط حالات الدفن اليومية في المدينة يبلغ الآن نحو 450، مقارنة مع 180-200 فقط في نوفمبر العام الماضي، مشددا على أنه لا يمكن تجاوز تفشي الوباء إلا من خلال عملية شفافة.