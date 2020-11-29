البيئة البريطانية: إعدام 500ر10 ديك رومي بسبب إنفلونزا الطيور

أعلنت وزارة البيئة والغذاء والشئون الريفية البريطانية، إعدام 10 آلاف و500 ديك رومي بعد تفشي إنفلونزا الطيور.
وأضافت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية اليوم، الأحد - أن إنفلونزا الطيور تشكل خطرًا ضئيلًا على الصحة العامة، وأن سلالة "إتش 5 إن 8" من الفيروس لا تؤثر على سلامة الغذاء، ولكنه سيتم الإعدام للحد من انتشار الفيروس.
وأوضحت أن الإعدام سيتم في مزرعة بالقرب من مدينة "نورثاليرتون" الواقعة بمقاطعة نورث يوركشاير، كما سيتم عزل المنطقة لعدم انتشار المرض.
وأشارت إلى أنه يتم إجراء تحقيقات حاليًا في محاولة لمعرفة سبب تفشي المرض.
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