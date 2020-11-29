إنشاء مجلس للأمن السيبراني .. حاكم دبي يعلن سلسلة من القرارات بمناسبة يوم الشهيد

ترأس حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.

ووفقًا لما ذكره الشيخ بن راشد في سلسلة من التغريدات على حسابه بموقع "تويتر"، يتزامن هذا الاجتماع مع يوم الشهيد واليوم الوطني للإمارات.

وأضاف بن راشد: "وقفة إجلال لمن وصل لذروة العطاء والتضحية في سبيل الوطن من شهداء الإمارات.. ووقفة تقدير للرجال والنساء المواصلين الليل بالنهار لبناء مستقبل أفضل في البلاد".

واستطرد: "أيامنا الوطنية هي أيام عز وفخر.. وهي أيام تأمل وتفكر في تاريخنا ومستقبلنا.. وهي أيام تجديد للطموح والعزيمة في دولة الإمارات".

وقدم مباركة لرئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد وحاكم أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد ولجميع حكام الإمارات، بشأن هذه الأيام وهذه المسيرة، ولشعب الإمارات الوفي كل المحبة والتقدير والخير الوفير.

وأعلن عن عدد من القرارات الهامة بمناسبة يوم الشهيد، حيث تم تكليف سلطان الجابر مبعوثا خاصًا للإمارات في مجال التغير المناخي، وذلك لتمثيل البلاد في جميع المحافل الخارجية والتفاهمات الدولية المتعلقة بهذا الملف الحيوي الذي سيكون على رأس الأجندة الدولية المتعلقة بمستقبل العالم.

كما اعتمد في جلسة المجلس، إنشاء مجلس للأمن السيبراني في الدولة، حيث يختص بإعداد سياسات وتشريعات لتعزيز الأمن السيبراني ورفع جاهزية كافة القطاعات للاستجابة.

وأكد أن أمن الوطن اليوم في الفضاء الرقمي لا يقل عن أهمية أمنه في الفضاء الجغرافي.

ولفت حاكم دبي إلى أنه تم اعتماد السياسة العامة للبيئة في الإمارات، والتي تضم أولويات في الحفاظ على البيئة الطبيعة وجودة الهواء واستدامة الانتاج الزراعي والحيواني والإدارة المثلى للمخلفات والمواد الكيميائية.

واعتمد مجلس الوزراء تشكيل فريق الإعلام الوطني والذي يضم كافة الفاعلين والمؤثرين في المشهد الإعلامي في الدولة، لافتا إلى الهدف منه هو رفع رؤيتهم لتطوير الإعلام الإماراتي.

كما أصدر قرارا باعتماد الجيل الجديد من جوازات السفر الإماراتية وبطاقات الهوية الوطنية .. تصميم جديد، والتي تتضمن ميزات أمان أكثر وميزات رقمية ذكية جديدة، حيث سيتم استبدال الجوازات والبطاقات الحالية تدريجيا.

جدير بالذكر، أن دولة الإمارات تحيي غدا، الاثنين، يوم الشهيد الذي يصادف الـ30 من نوفمبر من كل عام وسط احتفاء رسمي وشعبي بتضحيات شهداء الإمارات.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، قررت دولة الإمارات تنفيذ استراتيجية متكاملة لدعم وتلبية متطلبات توفير الحياة الكريمة لأسر الشهداء حيث يحظي ملف دعم ورعاية ذوي الشهداء وتلبية احتياجاتهم باهتمام الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ومتابعة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم حكام الإمارات.