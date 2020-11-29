نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق الاستعلام عن المخالفات المرورية ابوظبي على الإنترنت في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن المخالفات المرورية ابوظبي تمثل واحدة من أهم وأبرز الخدمات الإلكترونية المقدمة من قبل حكومة الإمارة لكافة السائقين، والتي تشمل الوافدين والمواطنين والزوار على حدٍ سواء.

بالإضافة إلى الاستفسارات عن طريق رمز المرور والاستعلام عن بيانات رخصة القيادة وبيانات الهوية، حيث تعمل الحكومة على تقديم الاستفسارات عن طريق رقم اللوحة، ويمكن دفع مبلغ هذه المخالفات عبر الإنترنت، والنقل. لا حاجة لزيارة المؤسسة.

إذا كنت من متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، يمكنك أيضًا الاستعلام عن المخالفات المرورية في السعودية بوسائل متعددة وميسرة.

الاستعلام عن المخالفات المرورية ابوظبي

تعمل شرطة مرور أبو ظبي على رصد جميع المخالفات التي يتعرض لها السائقون للحفاظ على سلامة جميع عناصر الطريق بما في ذلك السائقين والمشاة والمركبات والشرطة بالإضافة إلى جميع المعلومات المرورية، حيث تقدم الشركة العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين من خلال المواقع الرسمية على شبكة الإنترنت للاستعلام عن المخالفات ودفع ثمنها، كما أن التفاصيل ذات صلة.

سبب الاستعلام عن المخالفات المرورية ابوظبي

يرغب العديد من السائقين في الدفع بشكل مباشر وأن يكونوا على علم بأي مخالفات مرورية تم إصدارها لتجنب جميع الغرامات المحتملة بسبب التأخير، وفيما يلي بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها للاستعلام عن جميع الانتهاكات في إمارة أبو ظبي داخل دولة الإمارات.

الاستعلام عن المخالفات المرورية ابوظبي برقم اللوحة

يمكن الكشف عن المخالفات برقم اللوحة كما يلي:

يمكنك الدخول على موقع شرطة أبو ظبي الرسمي.

انقر فوق الخدمات العامة وحدد الاستعلام عن المخالفات المرورية.

اضغط على خدمة الاستعلام عن طريق بيانات اللوحة.

أدخل رمز المرور وأدخل رقم اللوحة في الحقل المقدم.

حدد مصدر اللوحة وحدد لونها من القائمة المنسدلة.

قم بتحديد الفئة الخاصة باللوحة، وبعدها أدخل رمز التحقق المرئي الموضح في الصورة.

انقر فوق الزر الإستعلام لمشاهدة أية انتهاكات مطلوبة.

الاستعلام عن المخالفات المرورية ابوظبي برخصة القيادة

يستخدم سائقو أبو ظبي معلومات رخصة القيادة الخاصة بهم للاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال اتباع الخطوات كما يلي:

قم بالدخول على صفحة الاستعلام عن المخالفات وذلك من الرابط.

اختر الاستعلام في معلومات رخصة القيادة.

أدخل رقم الترخيص الخاص بك وحدد مصدرًا من القائمة المنسدلة.

أضف رمز التحقق المرئي واضغط على الإستعلام.

انتظر حتى يظهر الموقع مخالفة مرورية.

الاستعلام عن المخالفات المرورية ابوظبي بالرمز المروري

في حين أن هناك العديد من الخيارات للاستعلام عن مخالفات المرور، يفضل العديد من السائقين الاستعلام عن طريق رمز المرور كما يلي:

قم بزيارة موقع شرطة أبو ظبي .

انقر فوق الاستعلام من الأعلى.

حدد للاستعلام ودفع غرامة المرور.

انقر فوق الاستعلام عن رمز المرور.

قم بإدخال رمز المرور وأتبعه بكتابة رمز التحقق.

انقر فوق زر الاستعلام لعرض البيانات.

الاستعلام عن المخالفات المرورية ابوظبي برقم الهوية

توفر شرطة أبو ظبي خدمة الاستعلام عن طريق رقم التعريف الشخصي عبر الإنترنت، أو برقم الهوية الإماراتية ، ويمكنك الانتقال إلى هذه الخدمة كما يلي:

الدخول إلى النظام الخاص بـ الاستعلام عن المخالفات من الرابط.

اختيار الاستعلام عن طريق رقم الهوية.

إدخال رقم الهوية الخاص بك في الحقل المخصص.

أدخل رمز التحقق وانقر فوق الاستعلام.

الاستعلام عن المخالفات المرورية ابوظبي ودفع الغرامات عبر الإنترنت

في إمارة أبو ظبي نجد هناك العديد من الطرق التي يمكنك اتباعها لدفع غرامة على حركة المرور عبر الإنترنت وهي كما يلي:

انتقل إلى صفحة دفع الغرامات من خلال الرابط.

البحث عن الانتهاكات باستخدام الخيارات المتاحة.

حدد الخرق الذي تريد دفعه.

اتبع التعليمات لإكمال عملية الدفع عبر الإنترنت.