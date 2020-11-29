وذكرت إذاعة صوت رومانيا اليوم /الأحد/ أن إجمالي الوفيات بلغ أكثر من 11 ألف شخص، في حين يوجد 1249 مصابًا يتلقى العلاج المناسب بوحدات الرعاية المركزة.
وأشارت إلى أن العاصمة "بوخارست" تعد أكثر المدن تضررًا في رومانيا.. لافتة إلى أنه تم تسجيل 6 آلاف و914 حالة إصابة لمواطنين رومانيين يقيمون بالخارج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع حصيلة إصابات كورونا في رومانيا إلى 466 ألف حالة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.