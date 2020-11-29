ارتفاع حصيلة إصابات كورونا في رومانيا إلى 466 ألف حالة

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد في رومانيا إلى 466 ألف شخص، 70% منهم تماثلوا للشفاء.



وذكرت إذاعة صوت رومانيا اليوم /الأحد/ أن إجمالي الوفيات بلغ أكثر من 11 ألف شخص، في حين يوجد 1249 مصابًا يتلقى العلاج المناسب بوحدات الرعاية المركزة.



وأشارت إلى أن العاصمة "بوخارست" تعد أكثر المدن تضررًا في رومانيا.. لافتة إلى أنه تم تسجيل 6 آلاف و914 حالة إصابة لمواطنين رومانيين يقيمون بالخارج.