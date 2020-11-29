مسئول إماراتي يعرب عن فخره بالشهداء.. ويؤكد: قدموا حياتهم للدفاع عن كرامة الوطن

أكد الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية أن شهداء الوطن الأبرار رصعوا لوحة الكرامة بتضحياتهم و قدموا حياتهم رخيصة في سبيل الدفاع عن الوطن والذود عن مكتسباته وسيادته وكرامة أهلهم.

وقال - في كلمة وجهها عبر مجلة "درع الوطن" بمناسبة يوم الشهيد - أسمى آيات العز والمجد والفخر والرفعة والرقي إلى روح الشهداء الأبرار الذين رصعوا لوحة الكرامة بتضحياتهم و قدموا حياتهم رخيصة في سبيل الدفاع عن الوطن والذود عن مكتسباته وسيادته وكرامة أهلهم وسجلوا ببطولاتهم أعلى مراتب الشرف بوقفة اعتزاز و افتخار لتبقى راية الإمارات خفاقة في الآفاق ترفرف في آفاق المجد لتنشر المحبة و السلام و تعلو فوق رايات الظلام و التطرف و الإرهاب.

وأضاف : في هذا اليوم نتذكر أبناءنا البواسل الذين رووا ساحات القتال بدمائهم، ليزهر وطننا الحبيب بأزكى البراعم لصناعة المستقبل ومن أجل تحقيق مسيرة التقدم والنهضة التي يرعاها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، ويعمل على حمايتها والحفاظ على تطويرها وازدهارها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .

واختتم كلمته قائلا : إن شهداءنا ضربوا باستشهادهم أروع الأمثلة لقواتنا المسلحة الباسلة، فلهم منا كل الدعاء وكل الإجلال ولأسرهم كل آيات التقدير والعرفان باستشهاد أبنائهم.

كانت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، قالت إن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتفى غدًا بيوم الشهيد، الذي يصادف الـ30 من نوفمبر من كل عام، لافتة إلى أن هذا التاريخ له دلالة ومكانة خاصة فى نفوس وقلوب الشعب الإماراتي الذى يفتخر بأبنائه العظماء الذى يسعون للحفاظ على الوطن ورفعته .

ولفتت "الرشيد"، فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج"، إلى أن القيادة السياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة تعمل على مدار الـ 24 ساعة فى سبيل رفعة الوطن لكى تصل لمصاف الدول الحضارية ولتحقيق الأمن والأمان والازدهار للشعب الاماراتي، مشيرة إلى أن الإمارات حققت طفرة فى كافة المجالات جعلتها فى مصاف الدول المتقدمة وستصبح فى المراكز الثلاث الأولى على مستوي العالم قريبًا.

واستذكرت "الإعلامية الكويتية"، الجندى الإماراتي الشهيد سالم السهيل وهو أول جندي إماراتي استشهد على الجبهة، مضحيًا بدمه وروحه فداءًا للوطن الغالي حيث رفض إنزال العلم الإماراتي علي السارية وتلقى رصاصات الغدر فى صدره من المسلحين الإيرانيين مدافعًا بإستماته عن بلده وأهله ومؤكدًا فى رسالة للعالم أن جزيرة طنب هى أراضي إمارتية ذات سيادة إماراتية .

وتابعت الرشيد، أن هذا اليوم يمثل ذكري عزيزة وغالية فى قلب كل إماراتي فهم أحياء عند ربهم يرزقون وأحياء فى ذاكرة الشعب الإماراتي أجمع.

تحيي دولة الإمارات، غدا الإثنين، يوم الشهيد، الذي يصادف الـ30 من نوفمبر من كل عام وسط احتفاء رسمي وشعبي بتضحيات شهداء الإمارات.

ويحظى ملف دعم ورعاية أسر الشهداء وتلبية احتياجاتهم باهتمام الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، ومتابعة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وحكام الإمارات.

وعملت الإمارات على تنفيذ استراتيجية متكاملة لدعم وتلبية متطلبات توفير الحياة الكريمة لأسر الشهداء تضمنت 4 محاور أساسية، شملت دعم الاستقرار الأسري عبر برامج الإسكان وتوفير المنازل، وتعزيز الخدمات المقدمة لأبناء الشهداء في قطاع التعليم ومتابعة تحصيلهم العلمي، إضافة إلى توفير الرعاية الصحة الشاملة والتي تتضمن مبادرات خاصة بأصحاب الهمم لا سيما في فترة جائحة "كوفيد – 19"، ومنظومة متكاملة من مبادرات الدعم الاجتماعي ومبادرات تنمية المهارات الحياتية والعلمية والثقافية والرياضية.

ويتولى مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي الإشراف على تلك المبادرات وفق مسارين، يعنى المسار الأول بمتابعة ودراسة احتياجات ومتطلبات الأسر وأبناء الشهداء، فيما تضمن المسار الثاني تبني واعتماد المبادرات والمشاريع النوعية والإشراف على تنفيذها.

وعمل مكتب شؤون أسر الشهداء على مأسسة الخدمات المقدمة للأسر، وترجمة توجيهات القيادة الرشيدة عبر تقديم منظومة من برامج الدعم والرعاية في إطار مؤسسي.