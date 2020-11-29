نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيران تسجل ارتفاعا جديدا في إصابات كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ارتفع عدد الإصابات المسجلة بفیروس کورونا في إيران، إلى 948749 حالة بعد تسجيل 12950 إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأعلنت السلطات الصحية الإيرانية، عن وفاة 389 شخصا آخر، ليرتفع عدد إجمالي المتوفین في البلاد جراء الإصابة بـ"كوفيد-19" إلى 47874 وفاة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.