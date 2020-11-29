بعد "أسابيع الشكوك".. وثيقة تحسم سبب وفاة شون كونري

بعد أسابيع على رحيله وشكوك بشأن حالته الطبية، كشفت وثيقة سبب وفاة الفنان الشهير شون كونري، المعروف بتقديم شخصية "جيمس بوند" الشهيرة، عن عمر 90 عاما.

وكان الممثل الإسكتلندي المخضرم قد توفي يوم 31 أكتوبر الماضي، بعد مسيرة فنية طويلة حصد خلالها عددا من الجوائز الكبيرة، لسبب لم يعلن في حينها.

لكن موقع "تي إم زي" حصل على شهادة وفاة كونري، التي كشفت أن الأخير توفي بسبب إصابته بالتهاب رئوي وقصور في القلب.

وجرى إدراج سبب الوفاة في خانة "الفشل التنفسي" الناجم عن الالتهاب الرئوي والشيخوخة والرجفان الأذيني، وهي حالة قلبية تسبب معدل ضربات قلب غير منتظم وسريعا.

وأوضحت الوثيقة أن مجسد "جيمس بوند" توفي خلال نومه في بيته المتواجد في جزر الباهاما.

وكانت عائلته قالت بعد الإعلان عن وفاته: "نعمل جميعا على فهم هذا الحدث الضخم لأنه حدث مؤخرا فقط، لا سيما أن شون كان على ما يرام".

وكان كونري قد اعتزل التمثيل سنة 2003 بعد أن نال العديد من الجوائز المرموقة، من بينها جائزة الأوسكار كأفضل ممثل مساعد في فيلم "بعيدا عن اللمس" سنة 1988.

كما نال أكثر من 30 جائزة عالمية، أبرزها وسام الفروسية سنة 1999 من قبل الملكة إليزابيت الثانية ملكة بريطانيا.