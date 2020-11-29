فرنسا: مثول 4 شرطيين أمام القضاء بتهمة الاعتداء على رجل أسود

جدة - نرمين السيد - وكان مقتل الأمريكى من أصول إفريقية، جورج فلويد، على أيدى رجال شرطة بيض فى الولايات المتحدة، منذ مايو 2020، أثار موجة احتجاجات غاضبة ضد العنصرية حول العالم، ومنها فرنسا، التى تعيش حالة من التوتر المتصاعد خلال الآونة الأخيرة بعد وقوع عدة جرائم إرهابية فى البلاد على خليفة الرسوم المسيئة للنبى محمد، حيث شهدت العاصمة ومناطق أخرى تفجيرات وحوادث طعن دامية خلفت العديد من القتلى والجرحى.

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