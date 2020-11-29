طبيب مارادونا يواجه تهما بالإهمال .. الشرطة تحقق في وفاة أيقونة كرة القدم الأرجنتينية باعتبارها جريمة قتل

يواجه طبيب اللاعب الارجنتيني الاشهر على مستوى العالم ارماندو دييجو مارادونا بتهم الإهمال الطبي وتحقق الشرطة حاليا في حادث وفاته على أنها جريمة قتل محتملة.

وداهمت الشرطة الارجنتينية منزل الطبيب الشخصي للاعب كرة القدم الراحل ليوبولدو لوك يوم الأحد، وينظر المحققون في الإجراءات التي اتخذها الطاقم الطبي.

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وجاء التحول الدراماتيكي في التحقيق في وفاة مارادونا بعد تقارير ليلية عن تجديفه مع طبيبه الشخصي في الأيام التي سبقت تعرضه لسكتة قلبية يوم الأربعاء الماضي.

لوك موجود في منزله بينما يتم البحث في ضواحي العاصمة الارجنتينية بوينس آيرس.

وتبث محطات التلفزيون المحلية صورا لمداهمة الشرطة الارجنتينية عيادة لوك.

وصدرت أوامر التفتيش بعد أن أدلت ابنتا مارادونا، دلما وجيانينا، بتصريحات أمس وتساءلت عما إذا كان الدواء الذي يتلقاه والدهما مناسبًا.

وذكرت وسائل الإعلام الأرجنتينية أن لوكي يمكن استجوابه باعتباره "عفريتًا"، أي شخص يخضع لتحقيق رسمي للاشتباه في احتمال تعرضه لسوء الممارسة أو الإهمال، وليس مجرد شاهد.

وطالب محامي مارادونا ماتياس مورلا الأسبوع الماضي بإجراء تحقيق على أعلى مستوى في الاستجابة الطارئة لوفاة لاعب كرة القدم المتقاعد.

وقال ماتياس مورلا إن أول سيارة إسعاف استغرقت أكثر من نصف ساعة للوصول إلى المنزل المستأجر شمال بوينس آيرس حيث أصيب نجم نابولي وبرشلونة السابق بأزمة قلبية.

ووصف التأخير بأنه "حماقة جنائية".

كما اشتكى مورلا من أن مارادونا لم يتلق أي فحوصات طبية خلال 12 ساعة قبل وفاته ، ويبدو أنه يزيد الضغط على طبيب كرة القدم السابق.

وتبين لاحقًا أن أول سيارة إسعاف استغرقت 11 دقيقة للوصول إلى عقار سان أندريس المسور الخاص بالقرب من بوينس آيرس الذي انتقل إليه مارادونا بعد مغادرة المستشفى في 11 نوفمبر بعد عملية تجلط الدم في الدماغ.

ويوم السبت، اتضح أن ممرضة مارادونا اعترفت بأنها كذبت بشأن إجراء فحص في الصباح الباكر.

وأضاف الاعتراف المثير مزيدًا من الغموض إلى الظروف المحيطة بوفاته.

أشارت التقارير الأولية إلى أن ابن أخ يبلغ من العمر 24 عامًا كان يقيم معه في منزل سان أندريس كان آخر شخص يراه على قيد الحياة على الإفطار في اليوم الذي مات فيه دييغو.

وقيل إنه قال لقريبه "إنني لست على ما يرام" قبل العودة إلى الفراش والموت أثناء نومه قبل إبلاغ المحققين أنه لم ينهض يوم الأربعاء لأكل أي شيء.

أخبر ابن شقيق دييجو المحققين أنه رآه آخر مرة عندما ذهب إلى الفراش حوالي الساعة 11 مساءً يوم الثلاثاء.

كان من بين الأشياء التي عثرت عليها الشرطة في غرفته وجبة شطيرة غير مأكولة في وقت متأخر من الليل.

وقالت ممرضة تعمل في نوبة ليلية للمحققين إنه شاهد مارادونا "ينام ويتنفس بشكل طبيعي في السرير" حوالي الساعة 6.30 صباح يوم الأربعاء.

وهناك تقرير في أيدي المدعين العامين الذين يقودون تحقيقًا في وفاة لاعب كرة قدم متقاعد، تم تسريبه إلى وسائل الإعلام الأرجنتينية ووقعته ممرضة تُدعى محليًا باسم داهيانا جيزيلا مدريد التي تولت المسؤولية في نفس الوقت تقريبًا، يقول: "في الساعة 6.30 صباحًا بدأت مناوبتي وكان المريض يستريح".

والتقرير الصحي لشركة ميديدوم الطبية الخاصة هو الآن في مركز تحقيق مستمر بعد أن قالت الممرضة للمحققين إنها لم تدخل غرفة نوم دييغو في صباح يوم وفاته لفحصه.

وقالت وكالة الأنباء المحلية تيلام، نقلًا عن مصادر قضائية في تقرير ترددت أصداءه على نطاق واسع في الصحافة الأرجنتينية، إن الممرضة زعمت في بيانها الثاني تحت القسم أنها "أُجبرت على الكذب" بسبب تقرير ميديدوم.

وما أضافته الشاهدة في البيان الثاني هو أنها أُجبرت على الكتابة في تقرير لـ ميديدوم، حيث هي جزء من فريق التمريض الذي يساعد الأشخاص الذين يتلقون الرعاية الطبية المنزلية ، أنها حاولت مراقبة المؤشرات الحيوية لمارادونا عندما يكون الأمر كذلك. وقال التقرير إنها تركته يرتاح.

ولم يتم توضيح ما إذا كانت تدعي أن رؤساءها قد أجبروها على تقديم تقرير "كاذب" وسط مخاوف من اتهامهم بالإهمال بسبب وفاة مارادونا ، أو أن يدها أجبرها آخرون.

ويقال إن طبيبًا نفسيًا وعالمًا نفسيًا شكل جزءًا من فريق رعاية دييجو مارادونا، المسمى سوزانا كوساشوف وكارلوس دياز ، دخل الغرفة قبل منتصف النهار بقليل وقام بعدة محاولات فاشلة لإنعاشه قبل الاتصال بالرقم 999.

وتم تسريب تسجيل المكالمة التي أجراها الطبيب الشخصي لمارادونا ليوبولدو لوك لخدمات الطوارئ، مشيرا إلى أنه يعاني من سكتة قلبية ، إلى وسائل الإعلام الأرجنتينية.

وأعلن نجم نابولي وبرشلونة السابق، الذي كان يبلغ من العمر 60 عامًا ، وفاته في منتصف نهار الأربعاء.

وكشفت النتائج الأولية بعد الوفاة أن مدمن الكوكايين المتعافي، والذي كان يعاني أيضًا من مشاكل في الكحول، قد عانى من قصور في القلب تسبب في وذمة رئوية.

ويقال أيضًا أن الأطباء اكتشفوا تمدد عضلة القلب، وهي حالة طبية تضعف فيها عضلة القلب وتتضخم ولا يمكنها ضخ الدم الكافي إلى باقي الجسم.

تحدث الوذمة الرئوية، وتراكم السوائل في أنسجة الرئة والمجالات الهوائية ، بسبب مشاكل القلب في معظم الحالات.

ويقوم المدعون العامون بتحليل لقطات كاميرات المراقبة في العقار الذي كان يعيش فيه دييغو والهواتف المحمولة للممرضات الذين كانوا يعتنون به في الساعات التي سبقت وفاته.

ولم يكن ليوبولدو لوك في المنزل المستأجر الذي كان مارادونا يستخدمه عندما مات.

وقال مصدر قضائي لصحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية المرموقة: "بما أن لوكي كان الطبيب الشخصي لمارادونا، فقد تم اتخاذ القرار بتفتيش منزله وإجراء عملية جراحية للبحث عن وثائق يمكن أن تحدد ما إذا كانت هناك أي مخالفات خلال علاج مارادونا في المنزل".

ويعتقد أن المحققين يبحثون عن تفاصيل الدواء الذي يتم إعطاؤه لمارادونا بالإضافة إلى سجلاته الصحية وغيرها من الوثائق التي يمكن أن تلعب دورًا رئيسيًا في التحقيق.

ويقال إن ثلاثين من رجال الشرطة والمسؤولين القضائيين موجودون في منزل لوكي وآخر في عنوان عمله.