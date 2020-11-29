أمطار رعدية بداية من الغد.. الدفاع المدني السعودي يحذر سكان هذه المناطق

حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية , من استمرار هطول الأمطار الرعدية ابتداءً من غد الاثنين وحتى يوم الخميس , وذلك وفقًا لما ورد إليها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة- .

وأوضح الدفاع المدني أن أجزاءً من مناطق المملكة ستتأثر بهذه الحالة المطرية وهي مناطق: (الرياض ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان والقصيم والمنطقة الشرقية وحائل والحدود الشمالية) وذلك بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، ويُتوقَّع أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر منطقتا (المدينة المنورة والجوف) بأمطار متوسطة ورياح نشطة.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع إلى توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم.

وكانت الجهات المعنية في دولة الكويت قد فشلت في أول اختبار لها لاستعدادات المطر، حيث هطلت أمطار تراوحت كمياتها بين المتوسطة والخفيفة، وعمت مناطق واسعة في البلاد.

وتسببت الامطار في غرق بعض الشوارع، وإغلاق شبكات الصرف الصحي، وتراكم كميات كبيرة من المياه في بعض المناطق، وسط حالة من عدم استقرار الطقس استمرت خلال اليومين الماضيين، مع توقعات بعودة الاستقرار غدا، بينما يتنبأ خبراء الأرصاد تزايد فرص هطول الأمطار مرة أخرى الثلاثاء وحتى الأربعاء المقبل.

وشهدت العديد من المناطق تجمعات مائية كبيرة، ما تسبب في عرقلة السير وازدحام مروري في عدد من الشوارع. إلى ذلك، أكدت وزارة الصحة أن الأمطار لم تتسبب في أي إصابات أو وفيات .

وتوقع خبير الأرصاد الجوية الكويتي محمد كرم «استقرار» الحالة الجوية يوم السبت المقبل، وهو اليوم المقرر لعقد الانتخابات البرلمانية.

وقال كرم لـ القبس إن الأمطار، التي شهدتها البلاد، جاءت بسبب تقدّم المنخفض الأفريقي إلى وسط الجزيرة العربية، موضحًا أن الجهة الغربية من البلاد شهدت تشكيلات من الغيوم منها ركامية.

كما قامت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. رنا الفارس بجولة تفقدية على بعض المناطق في محافظة الجهراء للاطلاع على جهود فرق الطوارئ واستعداداتها جراء سقوط الأمطار.

وقالت الوزارة في بيان إنها نشرت فرق الطوارئ التابعة لها تحسبًا لأي تجمعات مياه يمكن أن تنجم عن الأمطار الغزيرة التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن.

وأوضحت أن فرق الطوارئ تمركزت في مواقع عدة لضمان عدم تجمُّع مياه الأمطار على الطرق الداخلية، داعية مرتادي الطرق إلى أخذ الحيطة والحذر.

وجاءت كميات الأمطار كالتالي : الصابرية 135 ملم - بوبيان 72.6 ملم - السالمي 28.8 ملم - تيماء 44 ملم - الجهراء 37 ملم - الجابرية 20.7 ملم - الرميثية 41 ملم - العاصمة 19.9 ملم - كيفان 23 ملم - المطار 18 ملم - السالمية 19.3 ملم - صباح الأحمد 17 ملم - النويصيب 5.5 ملم.

دعت قوة الإطفاء العام المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر لعدم استقرار الحالة الجوية في البلاد.

وأكدت «الإطفاء» أن جميع مراكز قوة الإطفاء العام رفعت جهوزيتها للتعامل مع أي بلاغات متعلقة بالحالة الجوية.

كما دعت الإدارة إلى عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ 112 للإبلاغ عن الحالات الطارئة والحالات الإنسانية.

وفي سياق متصل ذكرت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال الكويتية لصحيفة الراي الكويتية إن الوزارة نشرت فرق الطوارئ التابعة لها تحسبا لأي تجمعات مياه يمكن أن تنجم عن الأمطار الغزيرة التي تشهدها البلاد حاليا.

وأوضحت المصادر ان مسؤولي الوزارة وهيئة الطرق يتابعان مع بقية الجهات المعنية تفعيل خطة الطوارئ التي تم وضعها في حال هطول أمطار غزيرة على البلاد.

وشهدت مدينة الجهراء الكويتية إغلاق معظم شوارعها الرئيسية نتيجة لتساقط الأشجار بسبب الأمطار الغزيرة فيما تطوع سائقو المركبات لإزالتها رغم كثافة الأمطار.