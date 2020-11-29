وفاة طبيب أردني جديد بفيروس كورونا

المدينة نيوز :- توفي مساء اليوم السبت طبيب جديد بعد اصابته بفيروس كورونا . وقالت نقابة الاطباء ان الدكتور خالد فلاح الخرابشة انتقل الى رحمة الله تعالى اثر اصابته بكورنا . ونعت النقابة الطبيب المرحوم وقالت : تتقدم النقابة من ذويه بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، وأن يلهمهم الله عز وجل الصبر والسلوان ولهم من بعده حسن العزاء.

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