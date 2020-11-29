أخبار اليمن : الجزائية تؤيد أحكام بالسجن لمدانين بالانتماء لتنظيم القاعدة

الجزائية تؤيد أحكام بالسجن لمدانين بالانتماء لتنظيم القاعدة
أيدّت الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة بأمانة العاصمة عقوبة السجن لمدانين بجريمة الانتماء إلى ما يسمى تنظيم القاعدة.
وقضى الحكم في الجلسة التي عٌقدت اليوم برئاسة رئيس الشعبة القاضي عبدالله على النجار وعضوية القاضي صادق عباس وجيه الدين والقاضي حسين عبدالله العزي، بحضور ممثل النيابة عبدالله حسين السبل بتأييد عقوبة السجن فترات مختلفة تتراوح ما بين سنتين إلى عشر سنوات لتسعه مدانين بالانتماء لما يسمى تنظيم القاعدة.
وكانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بالأمانة إدانة في ديسمبر من 2013م، المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم في قرار الاتهام الموجه من النيابة الجزائية ومصادرة المضبوطات.
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