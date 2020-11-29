أخبار اليمن : أخصائي يمني يحذر من الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية

أخصائي يمني يحذر من الاستخدام العشوائي للمضادات الحيويةحذر أخصائي يمني الأهالي من إستخدام المضادات الحيوية بشكل عشوائي ودون العودة إلى الطبيب.. لما يترتب على ذلك من أضرار مستقبلية.

وقال مدير إدارة التيقظ الدوائي في الهيئة العليا للأدوية الدكتور أكرم محمد صبرة يجب على المواطن عدم استخدام المضادات الحيوية إلا بوصفة طبية وبجرعة كاملة، محذرا الأطباء والمستشفيات الطبية من وصف المضادات الحيوية للمرضى إلا وفق شروط معينة.

وفي تصريح لـ المجلة الطبية طالب الدكتور صبرة الأطباء بالإمتناع عن وصف المضادات الحيوية للمرضى إلا بعد إجراء فحص زراعي لمعرفة نوع البكتيريا ليتم على ضوء نتائج هذا الفحص وصف المضاد الحيوي المناسب.

وختم حديثه بالقول “هناك فعلاً خطر داهم على البشرية في حال قاومت البكتيريا جميع المضادات الحيوية”. وهذا ما أكده المختصون في هذا المجال، فإكتشاف مضادات حيوية بطيء بينما مقاومة البكتيريا في تزايد بسبب سوء استخدام هذه المضادات الحيوية،حدقوله.

