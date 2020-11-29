قرار بحريني عاجل بشأن الإسرائيليين .. تعرف عليه

أصدرت وزارة الداخلية البحرينية قرارا يسمح للمواطنين الإسرائيليين بالدخول الى البحرين، بواسطة تأشيرة إلكترونية.

كان الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين رفلين، استقبل في مقره الرئاسي بالقدس الغربية، الخميس الماضي، وفدا من البحرين يضم ممثلين عن العائلة الملكية البحرينية ومسؤولين آخرين.

ووفقا لـ"هيئة البث" الإسرائيلية، فإن الوفد ترأسه، رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

كان مجلس الوزراء الإسرائيلي قد صدق، في وقت سابق على اتفاق السلام مع البحرين، ليصبح بذلك ساري المفعول بحسب القانون في إسرائيل.

فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق ، أنه سيزور البحرين قريبا، بناء على دعوة ولي العهد البحريني.

وأكد نتنياهو في "تويتر"، أنه تحدثت هاتفيا مع ولي العهد البحريني، مشيرا إلى أن الجانبين "متحمسان للغاية لثمار السلام التي سيجلبها البلدان في وقت قصير جدا".

من جانبه أكد وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف الزياني، الأسبوع الماضي، أنه نقل طلبا رسميا لفتح سفارة لدى إسرائيل، ووافق على طلب إسرائيلي لفتح سفارة في العاصمة البحرينية المنامة.