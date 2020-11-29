الأردن يسجل 68 وفاة و3598 إصابة جديدة بـ كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 68 وفاة و3598 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة الأردنية، في بيان لها اليوم، الأحد، أن الإصابات توزّعت كما يلي: 999 في محافظة العاصمة عمّان و(989) في محافظة إربد، منها (98) في الرمثا و(270) في محافظة الزرقاء و(264) في محافظة الكرك و (246) في محافظة جرش و (230) في محافظة اللقاء و (218) في محافظة العقبة و (107) في محافظة مأدبا و (102) في محافظة المفرق و (91) في محافظة معان، منها (51) في البترا و (56) في محافظة عجلون و (26) في محافظة الطفيلة.

وأوضحت الصحة الاردنية في بيانها أن إجمالي حالات الإصابة في المملكة ارتفع إلى (214,307) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة حاليًّا (63,041) حالة.

كما ارتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ تفشي الجائحة وحتي الان إلى (2,694) حالة.

فيما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (204) حالة، فيما غادرت (222) حالة المستشفيات بعد شفائها وفق بيان الصحة الاردنية.

كما بلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليًّا (1,941) حالة، منهم (462) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

وسجلت الوزارة الاردنية (5,862) حالة الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء (142,710) حالة.

وأفادت بأنه تمّ إجراء (20,676) فحصًا مخبريًّا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,525,992) فحوصات، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (17,4%).

فيما دعت وزارة الصحّة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصًا ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصًا، ومتابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم.