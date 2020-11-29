ترامب يتحدث عن تزوير كامل في الانتخابات ونقل آلاف الأصوات لبايدن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الانتخابات الرئاسية الأخيرة كانت "مزورة بالكامل"، مشيرا إلى لنقل آلاف الأصوات لصالح منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وأكد ترامب في مقابلة مع "فوكس نيوز" حصوله على أكثر من 74 مليون صوت، مشيرا إلى أن بايدن لم يحصل على الـ80 مليون صوت، في الانتخابات، متحدثا تزوير كامل في الانتخابات.

وقال ترامب إن حملته قدمت أدلة كاملة على تزوير الانتخابات في عدد من القضايا، لكن القضاة لم يقبلوا بها، موجها اتهامات لمكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل بالتواطؤ في التستر على تزوير الانتخابات.

وأوضح أن هناك عددا من الموتى صوتوا في ذلك الاقتراع، وهو ما يشير إلى وقوع تزوير ضد الإرادة الأمريكية، متحدثا عن إلقاء بطاقات التصويت.

جاء ذلك بعد ساعات من رفض المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، دعوى قضائية جديدة تقدمت بها حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب، بشأن حدوث مخالفات خلال الانتخابات الرئاسية.