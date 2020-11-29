سنغافورة ـ رويترز: وضعت امرأة من سنغافورة مولودا يحمل أجساما مضادة لفيروس كورونا المستجد الذي كانت قد أصيبت به أثناء حملها في مارس، مما يقدم دليلا جديدا بشأن ما إذا كان يمكن انتقال العدوى بالفيروس من الأم الحامل إلى جنينها. وولد الرضيع هذا الشهر ولم يكن مصابا بكوفيد19 لكن جسده كان يحمل أجساما مضادة للفيروس، حسبما نقلت صحيفة “ستريت تايمز” عن الأم سيلين نج ـ تشان. وقالت الأم للصحيفة “يشتبه طبيبي الخاص بأنني نقلت الأجسام المضادة لكوفيد19 إليه خلال فترة حملي به”. وذكرت الصحيفة أن الأم ظهرت عليها أعراض خفيفة للمرض، وخرجت من المستشفى بعد أسبوعين ونصف. ولم ترد أي من الأم ولا المستشفى الجامعي الوطني بشكل فوري على طلب للتعليق. وتقول منظمة الصحة العالمية إنه لم يعرف بعد ما إذا كان يمكن للأم الحبلى المصابة بمرض كوفيد19 أن تنقل الفيروس المسبب للمرض إلى جنينها أو طفلها الرضيع خلال الحمل أو أثناء الوضع. وحتى الآن، لم يعثر على أثر للفيروس النشط في عينات مأخوذة من السوائل التي تحيط بالجنين في رحم أمه أو في حليب الرضاعة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دليل جديد على انتقال عدوى كورونا من الأم الحامل إلى جنينها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.