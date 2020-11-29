ترامب يكرر اتهامات التزوير.. ويقول: موقفي لن يتغير

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، اتهاماته بشأن تزوير الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالث من نوفمبر الجاري، وفاز بها منافسه الديمقراطي الرئيس المنتخب جو بايدن.

وذكر ترامب في مقابلة عبر الهاتف مع شبكة فوكس نيوز الأميركية، أنه سيواصل الطعن على نتائج الانتخابات الرئاسية، وقال: "رأيي لن يتغير خلال ستة أشهر".

وأضاف ترامب أن "هذه الانتخابات كانت مزورة بسبب الآلات التي استخدمت في عملية الإدلاء بالأصوات"، مؤكدا أن التزوير "حدث بشكل كبير في بنسلفانيا وميتشيغان".

وأوضح ترامب أن النتائج كانت تشير إلى "نصر كبير" له قبل أن تتحول إلى خسارة بفارق ضئيل، قائلا "إنهم لم يستطيعوا فعل ذلك في ولاية كارولاينا الشمالية"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن أشخاص متوفين أدلوا بأصواتهم في هذه الانتخابات.

إلا أن الرئيس الأميركي أقر أنه قد يجد صعوبة في إحالة اتهاماته عما شاب الانتخابات من تزوير إلى المحكمة العليا لنظرها. وعبر ترامب عن شكوكه في نجاح استراتيجيته القضائية مع تراجع آماله في قلب نتيجة الانتخابات.

وأضاف أنه "من الصعب إحالتها إلى المحكمة العليا"، مؤكدا أنه سيواصل الطعن على نتائج الانتخابات التي فاز فيها منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وقال ترامب إن قادة العالم أخبروه بأن "الانتخابات الرئاسية كانت فوضوية".

والاثنين الماضي، وجه ترامب فريقه للتعاون مع الرئيس المنتخب بايدن خلال المرحلة الانتقالية، رغم خططه لمواصلة إقامة دعاوى قانونية.

وأكد ترامب في تغريدة على "تويتر" أنه سيوصي رئيسة إدارة الخدمات العامة الأميركية، إميلي ميرفي "بالقيام بما يلزم فيما يتعلق بالانتقال الرسمي للسلطة".

وتابع: "قضيتنا تمضي بقوة وسنواصل المعركة. أنا أؤمن أننا سننتصر، لكن لمصلحة بلادنا، أوصى بأن تقوم إميلي وفريقها بما يلزم عمله فيما يتعلق بالبروتوكولات الأولية وأبلغت فريقي بأن يقوم بالشيء ذاته".