السيارة صارت نصفين واحترقت.. حادث مروع في فورمولا 1 بالبحرين

شهد سباق البحرين لبطولة العالم لسباقات الفورمولا 1، الأحد، حادثا مروعا للسائق الفرنسي رومان غروجان، احترقت على إثره سيارته.

وتعرض غروجان لحروق بسيطة واشتباه بكسر أحد الضلوع، لكنه في حالة مستقرة بعد حادث مروع في اللفة الأولى لسباق البحرين ببطولة فورمولا 1 مما أدى لتوقف السباق.

وانقسمت سيارة السائق الفرنسي إلى نصفين واندلعت فيها النيران، بعد اصطدامها بالحواجز بعد تلامس مع دانييل كفيات سائق ألفا تاوري.

وقال متحدث باسم الاتحاد الدولي للسيارات إن الحادث عادل ضغط الجاذبية الأرضية بأكثر من 50 مرة.

وأضاف الاتحاد الدولي في بيان "حالة (رومان) مستقرة وتم نقله بواسطة الهليكوبتر إلى المستشفى العسكري لمزيد من الفحوصات".

وقال متحدث باسم فريق هاس إن السائق البالغ عمره 34 عاما عانى من حروق بسيطة في اليد والكاحل بالإضافة إلى اشتباه في كسر ضلع أو أكثر.

وأظهرت الإعادة أن غروجان، الذي ينتهي عقده هذا الموسم، قفز فوق الحواجز ليهرب من حطام السيارة والنيران وكان يعرج أثناء اصطحابه لسيارة الإسعاف.

وقال المراقبون إن السباق سيتأجل لمدة 45 دقيقة على الأقل مع تحذير 10 دقائق قبل استئنافه حيث يقوم العاملون بإصلاح الحواجز.

ووقع الحادث أثناء محاولة السائق الفرنسي التقدم على كفيات، لكنه اصطدم بسيارة سائق ألفا تاوري.