جدة - نرمين السيد - وهاجم مسلحو جماعة "بوكو حرام" الإرهابية، أمس السبت، مزارعى الأرز فى شمال شرق نيجيريا، ما أسفر عن مقتل عدد من المزارعين على الأقل، حسبما أعلن مسؤولون اليوم الأحد.
ووفقًا لوكالة "بلومبرج" الإخبارية، قال بيان صادر عن الرئاسة النيجيرية فى تغريدة عبر "تويتر"، إن المتمردين نصبوا كمينًا للمزارعين الذين توجهوا إلى حقول الأرز فى منطقة "جيرى" بولاية بورنو، مساء أمس السبت، لجمع محصولهم.
وفى بيانه، قال الرئيس محمدو بخارى: "أدين قتل مزارعينا الكادحين على أيدى إرهابيين"، مضيفًا أن "الدولة بأسرها تشعر بالألم إزاء عمليات القتل عديمة المعنى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل .. ارتفاع ضحايا هجوم بوكو حرام فى نيجيريا إلى 110 قتلى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.