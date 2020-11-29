ترامب : لو أعيد انتخابى سأحقق اتفاقا سريعا مع إيران

جدة - نرمين السيد - واعتبر ترامب فى مقابلة مع "فوكس نيوز" أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية، شهدت أكبر عملية تزوير فى الولايات المتحدة، رافضا الحديث عن موعد انتهاء معركته القضائية بهذا الشأن.

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