بينهما فلسطينية.. الجيش اللبناني يعلن تحرير مختطفين

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، تحرير مختطفَين اثنين في منطقة جرود الهرمل بشمال شرق البلاد، وتوقيف الخاطفَين، أحدهما مطلوب بتهم سرقة سيارات.

وقالت قيادة الجيش في بيان إن "دورية من ​مديرية المخابرات​ تمكنت بتاريخ اليوم في ​جرود الهرمل​ من تحرير مخطوفَين (ه.غ) وزوجته الفلسطينية (س. أ)، وهما بصحة جيدة، وأوقفت الخاطفَين وهما (ح.ن) و (ن.ه) المطلوب بموجب عدة وثائق ​تأليف​ عصابات وسرقة سيارات".

من جهة أخرى أوقفت مديرية المخابرات المدعو (أ.ق)، وهو أحد متزعمي عصابة سرقة سيارات تعمد بعد سرقتها إلى نقلها من ​لبنان​ إلى ​سوريا​.

وتمكنت الدورية من استعادة 5 سيارات كانت قد سرقت الأسبوع الماضي، فيما باشرت الأجهزة المعنية التحقيق مع الموقوفين بإشراف ​القضاء​.

وكان حادث مقتل الشاب اللبناني جوزيف طوق، في منطقة بشرِّي شمالي شرق لبنان، على يد عامل سوري، قد ادي إلى حالة من الاحتقان والتوتر، استدعت تدخل الجيش اللبناني، وطرد عدد من العائلات السورية الموجودة بالمنطقة.

ونفذ الجيش اللبناني حملة مداهمات على المنازل والشقق التي يقطنها سوريون في مدينة بشري، بعد الجريمة التي ارتكبها أحد السوريين يوم الاثنين وكان ضحيتها الشاب جوزيف طوق، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية باعتقال الجيش اللبناني مجموعة من السوريين في المنطقة، على خلفية مقتل مواطن لبناني بطلق ناري إثر خلاف فردي مع لاجئ سوري كانا يعملان معه بقطعة أرض يملكها طوق.

بينما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه تم طرد عدد من اللاجئين السوريين واستهداف منازلهم في مدينة بشري على خلفية الواقعة.

وبحسب التقارير، سلم اللاجئ السوري نفسه للشرطة عقب إطلاق النار على جوزيف طوق حيث كان يعمل في أرض يملكها الأخير.

وسادت حالة من الغضب أنحاء المدينة، وقطع أهالي الضحية الطرق في مدينة بشري وسط عمليات طرد قسري للاجئين السوريين بالمنطقة، بينما أعلن الجيش اللبناني تدخله لإعادة الهدوء.

وانقسم الشارع اللبانين بين مؤيد لطرد اللاجئين السوريين على خلفية مقتل الشاب اللبناني، ومعارض لذلك التصرف العنصري بعد حادث فردي.