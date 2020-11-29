فجّروا ثورة في فرنسا .. المدعي العام في باريس يرهن 3 شرطيين قيد الاعتقال بتهمة ضرب رجل أسود

طالب المدعي العام الفرنسي ببقاء 3 شرطيين رهن الاحتجاز بتهمة ضرب رجل أسود في العاصمة باريس، فضلا عن توجيه اتهامات بـ "العنف بدافع عنصري" وشهادة الزور.

وقال مصدر مقرب من التحقيق إن أربعة ضباط شرطة اعتقلوا بعد أن ظهر مقطع فيديو يظهرهم وهم يضربون منتج موسيقى أسود في باريس مثلوا أمام قاض يوم الأحد.

وقال المصدر إن الضباط واجهوا القاضي ظهرا بعد يوم واحد فقط من مظاهرات حاشدة في جميع أنحاء فرنسا احتجاجا على عنف الشرطة وتشريع الحكومة الجديد الذي يقيد مشاركة صور الضباط.

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ويخضع الضباط الأربعة، الذين أوقفوا عن العمل واحتجزتهم المفتشية العامة للشرطة الوطنية، للتحقيق بتهمة "العنف بدافع عنصري" وشهادة الزور.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن صور ضرب المنتج الموسيقي ميشيل زيكلير على أيدي ضباط الشرطة في باريس نهاية الأسبوع الماضي "عار علينا".

وقد أدى الحادث إلى تفاقم المخاوف بشأن العنصرية المنهجية المزعومة في قوات الشرطة.

ويقول المعلقون إن صور الضباط - التي نشرها موقع Loopsider الإخباري لأول مرة - ربما لم يتم نشرها على الإطلاق إذا تم سن المادة 24 المثيرة للجدل من التشريع الأمني.

والمقال نشر صور ضباط الشرطة أثناء الخدمة وهو ما يجرمه القانون الفرنسي اذا كان بقصد الإضرار بـ "سلامتهم الجسدية أو النفسية"، وقد تم تمرير الاخبار والفيديو على المواقع من قبل الجمعية الوطنية على الرغم من انتظار موافقة مجلس الشيوخ.

واندلعت اشتباكات عنيفة في باريس يوم السبت حيث عبر المتظاهرون عن غضبهم ضد مشروع قانون الأمن.

وقالت وزارة الداخلية إن نحو 46 ألف شخص شاركوا في مسيرة في العاصمة الفرنسية وإجمالي 133 ألف شخص في أنحاء البلاد في الاحتجاجات اليوم الأحد.

ويواجه الأربعة من رجال الشرطة الفرنسيين يوم الأحد تهما بالضرب والإساءة العنصرية لمنتج موسيقى أسود صدمت فرنسا وزادت الجدل حول تشريع أمني جديد.

واحتج عشرات الآلاف في جميع أنحاء فرنسا يوم السبت ضد مشروع قانون الأمن - الذي يقيد حق الصحافة في نشر وجوه الشرطة أثناء الخدمة- مع انتهاء المسيرة في باريس بصدامات مريرة.

وأصبح ضرب المنتج الموسيقي ميشال زيكلير - الذي ظهر في مقطع فيديو نُشر الأسبوع الماضي - سببا حاشدا للغضب ضد الشرطة في فرنسا، التي يتهمها منتقدون بالعنصرية المؤسسية بما في ذلك تمييز السود والعرب.

وشهدت الاحتجاجات في باريس إشعال النار في سيارات وإلقاء الحجارة على قوات الأمن التي ردت بالغاز المسيل للدموع وتكتيكات مكافحة الشغب.

ومن بين المصابين، المصور الصحفي السوري الحائز على جوائز ، أمير الحبي، الذي شوهد بكدمات في الوجه وجزء كبير من رأسه مغطى بالضمادات في صور لوكالة فرانس برس.

وكتب كريستوف ديلوار، الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود ، على تويتر أن الشاب البالغ من العمر 24 عامًا أصيب في ساحة الباستيل بـ "عصا شرطة" وأدان العنف.

وقال فيل شيتويند ، مدير الأخبار العالمية في وكالة فرانس برس: "لقد صدمنا من الإصابات التي تعرض لها زميلنا أمير الحلبي وندين العنف غير المبرر" ، وطالب الشرطة بالتحقيق في الحادث.

وقالت الشرطة إن 62 ضابطا أصيبوا في المظاهرات واعتقل 81 شخصا ، حيث قال وزير الداخلية جيرالد دارمانين إن العنف في الاحتجاجات "غير مقبول".

لم يكن لدى السلطات إحصاء لعدد المصابين بالمسيرة ، وقالت فقط إن شخصين خارج العاصمة اشتكيا من عنف الشرطة.

تم اعتقال أربعة من رجال الشرطة بتهمة ضرب زيكلير ، وتم التحقيق مع ثلاثة منهم على وجه التحديد لاستخدامهم العنف العنصري بالإضافة إلى الإدلاء بأقوال كاذبة.

وبعد استجواب المفتشية العامة للشرطة الوطنية ، تم تسليمهم الآن إلى السلطات القضائية لاتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية ، والتي قد يتم توجيه تهم إليهم.

وقد يواجهون محاكمة سريعة أو إجراء أكثر اعتيادية من شأنه أن يشهد فتح قضية ومثول الرجال أمام قاضي التحقيق.

ومن المقرر أن يقدم المدعي العام في باريس ريمي هيتز تحديثا للإجراءات التي ستتخذ ضدهم ابتداء من الساعة 5:00 مساء (1600 بتوقيت جرينتش).

ويتطور الجدل حول القانون وعنف الشرطة إلى أزمة أخرى للحكومة، حيث يواجه الرئيس إيمانويل ماكرون الوباء وتداعياته الاقتصادية ومجموعة من المشاكل على الساحة الدولية.

وقال ماكرون ، الجمعة ، إن صور ضرب زيكلير "تخجلنا" ، وطلب من الحكومة الفرنسية تقديم مقترحات لـ "محاربة التمييز".

وبالنسبة للنقاد ، فإن التشريع هو دليل إضافي على انزلاق ماكرون إلى اليمين ، الذي وصل إلى السلطة في عام 2017 كإصلاح ليبرالي وسطي واعد في فرنسا.

وأثارت سلسلة من القضايا البارزة ضد ضباط الشرطة بشأن إساءة معاملة مواطنين سود أو عرب ، اتهامات بالعنصرية المؤسسية. وأصرت القوة على أن الانتهاكات هي خطأ أفراد معزولين.