دولة أردوغان الأكثر تضررا.. انفجار في معدلات الإصابة والوفيات بكورونا في تركيا

عندما غيرت تركيا الطريقة التي تبلغ بها عن إصابات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 اليومية، أكدت ما تشتبه فيه الجماعات الطبية وأحزاب المعارضة منذ فترة طويلة - أن البلاد تواجه موجة مقلقة من الحالات التي تستنفد بسرعة النظام الصحي التركي.

وفي تغيير لأوجه الواقع، استأنفت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان الأسبوع الجاري الإبلاغ عن جميع اختبارات فيروس كورونا الإيجابية - وليس فقط عدد المرضى الذين يعالجون من الأعراض - ما رفع عدد الحالات اليومية إلى أكثر من 30 ألف حالة.

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ومع البيانات الجديدة، قفزت تركيا من كونها واحدة من أقل البلدان تضررا في أوروبا إلى واحدة من أكثر البلدان تضررا.

ولم يكن ذلك مفاجئًا للجمعية الطبية التركية، التي كانت تحذر منذ شهور من أن الأرقام السابقة للحكومة كانت تخفي خطورة الانتشار وأن الافتقار إلى الشفافية كان يساهم في الزيادة.

ومع ذلك، تؤكد المجموعة أن أرقام الوزارة لا تزال منخفضة مقارنة بتقديرها لما لا يقل عن 50000 إصابة جديدة يوميًا.

ولا يمكن لأي دولة الإبلاغ عن أرقام دقيقة حول انتشار المرض؛ نظرًا لأن العديد من الحالات التي لا تظهر عليها أعراض لا يتم اكتشافها، لكن طريقة العد السابقة جعلت تركيا تبدو ميسورة نسبيًا في المقارنات الدولية، مع وجود حالات جديدة يومية أقل بكثير من تلك المبلغ عنها في البلدان الأوروبية بما في ذلك إيطاليا، وبريطانيا وفرنسا.

وتغير وجه الواقع في تركيا يوم الأربعاء حيث تضاعف عدد المعدلات اليومية في تركيا أربع مرات تقريبًا من حوالي 7400 إلى 28300.

وقال سيبنيم كورور فينكانسي، رئيس الجمعية الصحية في تركيا، لوكالة أسوشيتيد برس، إن مستشفيات البلاد منهكة، والطاقم الطبي منهك، والمتتبعون مصابون، الذين يُنسب إليهم الفضل في مراقبة تفشي المرض، يكافحون لتتبع انتقال العدوى.