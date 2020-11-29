توقع زيادة مكثفة في انتشار الوباء.. مسئول أمريكي يحذر من موجة أسوأ لفيروس كورونا

قال أنتوني فاوتشي مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية إن الولايات المتحدة قد تشهد زيادة كبيرة في انتشار فيروس كورونا خلال الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي حتى انتهاء أعياد الميلاد.

وأضاف كبير خبراء الأمراض المعدية البارز في الحكومة الأمريكية، أن عطلة عيد الشكر، والازدحام الناتج عن السفر والتجمعات الكبيرة والاحتفالات، سيؤدي لتفاقم انتشار الفيروس.

وتوقع فاوتشي فيي تصريحات لقناة "ان بي سي نيوز" الأمريكية زيادة مكثفة في انتشار الوباء خلال الأسبوعين المقبلين، أسوأ من الموجة الحالية.

وحث المسؤول الأمريكي مواطني بلاده على استمرارهم في ارتداء الأقنعة الواقية، والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي.

وأشار إلى أن الأمر قد يستغرق في بعض الأحيان اسبوعين، لتظهر الأعراض على الأشخاص المصابين، ويمكن لهؤلاء المصابين نقل العدوى دون معرفتهم، وهو ما يؤدي إلى تأخير في ديناميكية تفشي المرض ستظهر ما بين 3 أسابيع على الأقل.

وبشأن ظهور نتائج مبشرة لعدد من اللقاحات، أكد فاوتشي أنه على إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أن تركز على توزيع اللقاحات بطريقة فعالة ومنصفة.

وأوضح فاوتشي أنه من المحتمل بدء عملية التطعيم الأولية في شهر ديسمبر المقبل، تليها عمليات أخرى في يناير وفبراير.

وتشهد الولايات المتحدة ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، حيث تجاوز إجمالي المصابين 13 مليون حالة، فيما بلغ عدد الوفيات أكثر من 265 ألف حالة.