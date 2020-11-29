ترامب يعلن قرارا بشأن إيران حال فوزه بولاية جديدة

قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، إنه إذا حصل على ولاية ثانية سيعمل على عقد اتفاق سريع للغاية مع إيران، وذلك بعد يومين على مقتل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده.

وأوضح "ترامب"، في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز"، أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، كانت مزورة بالكامل، مؤكدًا حصوله على أكثر من 74 مليون صوت.

وأشار "ترامب"، إلى أن حملته تقدمت بأدلة وإثباتات إلى المحكمة والقضاة بشأن تزوير الانتخابات، لكن المحاكم لم تتحرك في هذا الشأن.

وذكر الرئيس الأمريكي أن منافسه الديمقراطي لم يحصل على 80 مليون صوت في الانتخابات، متجاوزا المرشحة السابقة هيلاري كلينتون والرئيس السابق باراك أوباما.

وأضاف ترامب أن هناك عدد من الموتى صوتوا في الانتخابات الرئاسية، وهو ما يشير إلى وقوع تزوير ضد الإرادة الأمريكية، متحدثا عن إلقاء بطاقات التصويت.

جاء ذلك بعد ساعات من رفض المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، دعوى قضائية جديدة تقدمت بها حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب، بشأن طعن ترامب على نتائج الانتخابات وفوز بايدن بأصوات الولاية.

كان ترامب تعهد في وقت سابق بتسليم السلطة للمرشح الجمهوري جو بايدن حال تصويت المجمع الانتخابي لصالحه، لكنه تراجع عن ذلك، مؤكدا استمرار حملته في معاركها القضائية.

وذكرت تقارير أمريكية أن ترامب وي الإعلان عن ترشحه للانتخابات الأمريكية لعام 2024 في نفس يوم تنصيب بايدن رئيسًا للولايات المتحدة، في 20 يناير.