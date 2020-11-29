شروط قرض بنك التسليف 1442 المملكة العربية السعودية

شروط قرض بنك التسليف 1442 الذي يعد من أهم البنوك داخل المملكة العربية السعودية والذي يهتم بتوفير الدعم المالي اللازم للمواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الحصول على القرض، وفي هذا الموضوع على ثقفني سوف يتم توضيح شروط بنك التسليف الجديدة للحصول على القرض.

معلومات عن بنك التسليف

قامت المملكة العربية السعودية بتأسيس بنك التسليم عام 1391 هجرياً، لتقديم الدعم المالي اجتماعياً لمواطني المملكة، أو لتقديم المساعدة لكل من يريد ان يبدأ مشروع صغير من ابناء الدولة، وذلك لتقوية الاقتصاد ورفع مستوي الابتكار والحرفية لدي المواطنين.

شروط قرض بنك التسليف 1442

قد وضع البنك شروط لمن يريدون الحصول علي القرض، وتختلف هذه الشروط حسب السبب المطلوب من أجله أو مواصفات وظروف المواطن المتقدم لطلب القرض فمنهم من يريد القرض للزواج، ومن يريده لترميم منزله الخاص، أو لشراء سيارات للعمل كسائقين لتكون هي مصدر رزقهم والاستفادة منها، ومن يريدونه لدعم مشروعاتهم الصغيرة وافكارهم الجديدة التي سوف تساعد علي دفع عجلة الاقتصاد في المملكة العربية السعودية، ولكل قرض منهم شروطه الخاصة سوف نعرضها لكم كالتالي:

أن يكون عمر طالب القرض لا يزيد عن أربعين عام.

أن يكونوا مواطنين سعوديين من ابناء المملكة؛ أي يحمل كلاً من الزوجين الجنسية السعودية.

أن يكون هذا زواجهم الاول؛ ولكن يوجد استثناءات في حالة توفي الزوج او الزوجة الاولي أو حدوث الطلاق.

أن يكون قد مر علي عقد الزواج سنتين ع الأقل.

ألا يكون قد مر أقل من خمسة سنوات علي بناء المنزل.

لا يقدم قرض الترميم لمنزل للمرة الثانية الا بعد أن يمر ثمانية سنوات علي القرض الأول.

أن يكون المالك قد أنهى سداد اقساط منزله بالكامل.

تقديم مستند من المالك لإثبات ملكية العقار.

أن تقل مساحة العقار عن ألف متر.

ألا يقل عمر طالب القرض عن واحد وعشرين عام.

يتراوح مبلغ القرض بين ١٨ الف إلي ٦٠ ألف ريال سعودي.

أن يكون دخل الاسرة أقل من 2000 ريال سعودي.

يقوم رب الاسرة المتقدم لطلب القرض بتقديم جميع البيانات المتعلقة بأسرته مثل عدد افرادهم واعمارهم ويفضل أن يكون ابناءه أقل من 24 عام، وفي حالة زواج ابناءه لا يتم حسابهم ضمن البيانات و في حالة أن يكون أحد منهم يشغل وظيفة حكومية.

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