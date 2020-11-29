سجود تركي آل الشيخ فى المطار بعد عوده من رحله العلاج

أدت عودة المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه والمستشار في الديوان الملكي إلى ازدهار حالة الزخم الذي تتعلق بصناعة الترفيه في السعودية؛ حيث مقررًا أن تشهد المملكة العربية فاعليات ترفيهية متعددة خلال العام القادم حتى تستكمل مسيرتها التي بدأتها الهيئة قبل انتشار فيروس كورونا.

تركي آل الشيخ يعود للمملكة

عاد تركي آل الشيخ مساء السبت إلى العاصمة السعودية الرياض بعد أن سافر إلى أمريكا لعدة أشهر لتلقي العلاج وبعد أن تأجلت عودته للسعودية أكثر من مرة، وقد نشر آل الشيخ مقطع فيديو لتوثيق وصوله إلى السعودية معلقًا عليه (الحمد لله الرياض)؛ جاء ذلك عبر صفحته الخاصة على تويتر، وبعد نزوله من الطائرة سجد آل الشيخ في أرض المطار حامدًا الله على أن وصل إلى وطنه بسلام.

عقب نشر البوست على تويتر الخاص بوصوله للسعودية تلقى العديد من التعليقات المرحبة بعودته، بينما أكد الكثير من منسوبي هيئة الترفيه أن عام 2021 سيشهد زخمًا ترفيهيًا ليس له مثيل.

لقاء منسوبي هيئة الترفيه

وقد صرح آل الشيخ أن سيلتقي بمنسوبي هيئة الترفيه في مكتبه في السعودية لاستئناف العمل على أجندة الترفيه الذي عطل بسبب فيرس كورونا.

حالة تركي آل الشيخ الصحية

وقد صرح تركي آل الشيخ أنه سيعود إلى الرياض يوم السبت 31 أكتوبر 2020 بعد أن أصيب بوعكة صحية وغادر العلاج في الخارج وبعد كان يفترض عودته نهاية الشهر الماضي لكنه لم يعد بسبب حدوث طارئ طبي.

وقد ذكر تركي آل الشيخ أن يوم السبت إجازة للرياض وبالرغم من ذلك فإنه لم يعد في هذا اليوم بسبب تعرضه لظرف صحي وقد تم تأجيل عودته إلى 28 نوفمبر 2020، وذلك كان في حسابه على تويتر.

وللمرة الثانية سافر آل الشيخ إلى الولايات المتحدة يوم 5 أكتوبر 2020 على حسب الجدول الزمني الذي وضعه الأطباء المتخصصين المتابعين لحالته الصحية، كما أجرى آل الشيخ عمليتين جراحيتين مكث على إثرها ثلاثة أشهر بنيويورك الأمريكية لكي يستكمل رحلة علاجه بعد العمليات.

وقد تمنى بعض المواطنين والمسئولين أن يكون بصحة دائمة وعافية وأن يعود إلى الوطن بسلام.

كما أعرب تركي آل الشيخ عن اشتياقه إلى وطنه وإلى محبيه وللعودة إلى العمل خلال البوست الذي نشره على موقع تويتر.

وقد أثنى تركي آل الشيخ على الدور الذي قام به الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري في نبذ التعصب خلال الأيام الفائتة على إثر مباراة نهائية دوري أبطال إفريقيا التي أجريت يوم الجمعة الماضية 27-11-2020 على ستاد القاهرة وذلك من خلال تعليقه على صفحته الشخصية على تويتر: ” من نيويورك لحبايبي وأهلي شعب مصر الغالية علي، سعيد جدًا إن نهائي كأس أفريقيا في مصر الحبيبة وطرفي النهائي أعرق وأعظم فريقين في أفريقيا بتمناها للنادي الأهلي طبعا وكابتن بيبو أعظم من لمس الكرة في أفريقيا يشيل الكأس.. ولو فاز الزمالك برضة فريق كبير ونبارك له بروح رياضية.. أهم حاجة الكأس يبقي مصري.. وأبارك لمعالي أخي أشرف صبحي وزير الرياضة النجاحات في الرياضة المصرية في ظل قيادة والدي الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله، بحبكم وبحب مصر ومحروسة بإذن الله”.