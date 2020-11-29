حريق بعد سقوط صاروخ داخل مصفاة للنفط شمال العراق

اندلع حريق داخل مصفاة صغيرة للنفط شمالي العراق، على إثر سقوط صاروخ، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية عرقية، الأحد.

وأفاد مراسل دوت الخليج، أن الصاروخ سقط على "مصفاة الصينية" في بيجي بمحافظة صلاح الدين، ولم تعلن أي جهة عن مسؤوليتها عن الحادث.

وقال مصدر عراقي لوسائل إعلام محلية، إن سقوط الصاروخ داخل مصفاة الصينية أدى إلى خرق بأحد الأنابيب النفطية وحرقه.

وأضاف المصدر أن الوضع تمت السيطرة عليه وتم غلق الصمامات بينما تجري محاولة إطفاء الحريق.

ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى في المصفاة التي تقع بالقرب من مصفاة بيجي، كبرى مصافي النفط في العراق والواقعة بمحافظة صلاح الدين في الشمال.