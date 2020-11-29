أحد أقوى 500 رجل في العالم.. ما وراء اغتيال أبو قنبلة إيران الذرية

انشغل العالم خلال اليومين الماضيين بعملية اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده.

كان محسن فخري زاده الذي اغتيل يوم الجمعة، رئيس منظمة البحث والابتكار بوزارة الدفاع الإيرانية، وكان معروفًا لدى العديد من وسائل الإعلانم خارج إيران، واشتهر بلقب "أبو القنبلة الذرية الإيرانية"، و"أحد أقوى 500 شخصية في العالم.

وتقول هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في نسختها الفارسية، إن مراسلوا الدفاع وال’ن في إيران شبهوا عملية اغتيال زاده بعملية اغتيال قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، كما كانوا يشبهونه به أثناء حياته، حيث كانوا يلقبوه بـ"قاسم سليماني صناعة الدفاع" و"فخر إيران".

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه كان من المقرر اغتيال محسن فخري زاده مع علماء إيرانيين آخرين ونشطاء نوويين في عام 1988، لكنه لم يتم اغتياله لاعتبارات منها بعض التسريبات.

ولد محسن فخري زاده مهابادي في قم وولد عام 1957. كان هو وفريدون عباسي دواني، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في عهد محمود أحمدي نجاد، من بين قادة الحرس الثوري الذين انضموا لاحقًا إلى البرنامج النووي الإيراني.

قبل انضمامه إلى البرنامج النووي الإيراني، كان أحد قوات الحرس الثوري المشارك في برنامج إيران الصاروخي. وبحسب بعض المقربين من الحرس الثوري، فقد كان أيضًا أحد أفراد الحرس الثوري الذي أطلق برنامجًا صاروخيًا في إيران بالتعاون مع كوريا الشمالية وليبيا. وبحسب هذه التقارير، فقد كان أحد تلك القوات التي سافرت إلى كوريا الشمالية مع حسن طهراني مقدم. وبحسب بعض التقارير، كان عالم الفيزياء النووية الإيراني شهرام أميري من بين زملاء محسن فخري زاده.

قبل نحو شهرين من اغتياله، ورد اسمه في اجتماع للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الفرع السياسي لمنظمة "مجاهدي خلق"، لكن تم ذكره بالفعل من قبل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وفي اجتماع مجلس المقاومة الوطنية الإيرانية ، أُعلن أن موقعي "سرخه حصار" في طهران و "مريفان" في آباده كانا ينشطان لـ "إنتاج أسلحة نووية" وأن هذين الموقعين كانا في حوزة منظمة أبحاث دفاعية جديدة تسمى "سيبند". وكان الفرع السياسي لمنظمة مجاهدي خلق قد أعلن في عام 1992 أن الوحدة العسكرية للأنشطة النووية للجمهورية الإسلامية قد عُهد بها إلى "سيبند" ويرأسها محسن فخري زاده.

كما أعلنت المنظمة عام 2018 أن فخري زاده سافر إلى كوريا الشمالية عام 2013 للمشاركة في التجربة النووية الثالثة.

ويشار إلى أن موقع اغتيال فخري زاده كان بالقرب من بعض المواقع النووية والعسكرية الإيرانية.

في عام 2018، ذكر بنيامين نتنياهو اسمه وقال: "تذكروا هذا الاسم". وفي 21 أبريل 2018، قدم نتنياهو عرضًا تلفزيونيا قال إنه يكشف نحو 55 ألف صفحة و55 ألف ملف رقمي من المعلومات المتعلقة بالبرنامج النووي العسكري الإيراني، بما في ذلك خطة جاهزة لإنتاج أسلحة نووية، وذكر أن فخري زادة أحد الأشخاص المشاركين في هذا المشروع.

قبل شهرين من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، كتبت صحيفة "جوان" التابعة للحرس الثوري في عنوانها "جاهز اسم رمز الاتهام الموجه للبرنامج الصاروخي الإيراني وكتبت:"في جولة الضغط الجديدة ، يمكن للمرء أن يتكهن بأن هذه الوثائق يمكن الاستشهاد بها أيضًا كسابقة لجهود إيران لتزويد الصواريخ الباليستية برؤوس نووية".

وبطريقة ما أظهر ذلك أن تصرفات محسن فخري زاده كانت تحت سيطرة إسرائيل في الوقت نفسه في مجال الصواريخ والنووية وجهود "تجهيز الصواريخ البالستية برؤوس نووية".

وفي عام 2019، أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها بشأن إعادة تنشيط العلماء النوويين الإيرانيين الذين، بحسب الوزارة ، شاركوا في "برنامج الأسلحة النووية" قبل عام 2004.

وكانت الوزارة قد كشفت عن توظيف هؤلاء الأفراد في منظمات أخرى برئاسة محسن فخري زاده.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في تقرير لها محسن فخري زادة استأنف أنشطته مرة أخرى بتأسيس مركز رئيسي للبحوث النووية.

وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن محسن فخري زاده أقام مركز تغطية باسم منظمة الأبحاث الدفاعية والابتكار في شارع مجدة شمالي العاصمة الإيرانية طهران.

في قرار الأمم المتحدة رقم 1737، أشار مجلس الأمن الدولي إلى المنشأة باسم "7 تير" وقال إن المنشأة تابعة لمنظمة الصناعات الدفاعية الإيرانية ومرتبطة مباشرة ببرنامجها النووي.

كما كتب معهد العلوم والأمن الدولي أن شركة "7 تير" القريبة من أصفهان تعمل بشكل أساسي في إنتاج الصواريخ وقد صنعت في السابق أجزاء حساسة من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم وربما لا تزال تصنع هذه الأجزاء هناك، على الرغم من أنها تستند إلى تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يمكن القول على وجه اليقين أن بناء هذه المكونات مستمر هناك.

فخري زاده من بين المتورطين في البرنامج النووي الإيراني، لذي طلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إجراء مقابلة معه، لكن إيران رفضت الطلب. ومع ذلك، ذكرت بعض وسائل الإعلام المحافظة أن مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التقوا بعلماء نوويين إيرانيين.

وقال علي أصغر سلطانيه، ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية آنذاك،إن "الوكالة عرّضت علماء وخبراء إيرانيين للاغتيال من خلال نشر أسمائهم.

كان محسن فخري زاده من المتورطين في البرنامج النووي الإيراني، ورغم ذكر اسمه في وسائل الإعلام الأجنبية، إلا أنه لم يكن حاضرًا في وسائل الإعلام الإيرانية، ولم تُنشر صورته إلا خلال لقاء مع المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية.