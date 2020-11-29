نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمريكا تسجل أكثر من 155 ألف إصابة جديدة بكورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجلت الولايات المتحدة أكثر من 155 ألف إصابة جدية بفيروس كورونا و1189 حالة وفاة خلال اليوم الماضي.

ووفقا لبيانات وأرقام جامعة "جونز هوبكنز"، اليوم الأحد، تراجع عدد الإصابات مقارنة بالحصيلة اليومية السابقة، حيث تم الإعلان أمس السبت عن 205557 إصابة بفيروس كورونا.

وارتفعت حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة، أكثر الدول تضررا في العالم جراء تفشي الوباء، منذ تفشي الوباء حتى اليوم إلى أكثر من 266 ألف وفاة، وتجاوزت حصيلة الإصابات 13.2 مليون حتى الآن.