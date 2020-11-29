تمويل شخصي يصل الي 30 ألف ريال بدون كفيل من بنك التنمية الاجتماعية

تمويل شخصي يصل الي 30 ألف ريال سعودي بدون كفيل من بنك التنمية الاجتماعية؛ حيث يقدم بنك التسليف والادخار العديد من التمويلات الشخصية المختلفة والتي تهم كل مواطن سعودي ويستفيد منها عدد كبير منهم، فقد يوفر البنك تمويلات شخصية تتناسب مع كل فئة من فئات المجتمع السعودي، فقد يتوفر منتج أهل بشروط ميسرة وبسيطة تتناسب مع الفئة محدودة الدخل وضعيفة الدخل، ويتوفر أيضاً تمويل كنف يخص المراءة المطلقة والأرملة بشروط محددة تم تحديدها من قبل البنك، وقد تتمكن المراءة الأرملة أو المُطلقة أيضاً من الحصول علي التمويل بدون كفيل في حالة إذا كان موظفة في القطاع الخاص وعلي رأس العمل، لذا فقد نقدم لكم جميع زوار موقعنا الإلكتروني “موقع ثقفني” طرق الحصول علي تمويل شخصي يصل الي 30 ألف ريال سعودي وأهم الشروط الواجب توافرها للحصول عليه.

شروط الحصول علي التمويل من بنك التنمية ألا يتخطى الراتب الشهري الخاص بالمتقدمة من أجل الحصول علي التمويل الشخصي عن 10 ألالاف ريال سعودي. لابد من وجود صورة من الهوية الوطنية للمتقدمة من اجل الحصول علي التمويل. يجب توفير نموذج تسليم البريد وختم العميل المتقدم بطلب التمويل وأيضاً ختم موظف البريد. يجب توفير أصل رقم الآبيان مختوم بختم البنك. يجب توفير الهوية الوطنية الخاصة بالكفيل وأيضاً الهوية الوطنية الخاصة بالعميل المتقدم. يجب توفير نموذج 104 مطبوع عليه الحساب الخاص بالمتقدم من أجل الحصول علي التمويل ومتوفر بيه جميع التوقعات اللازمة وموقعة ومعتمدة بالختم الرسمي، ويشارط ألا يتخطى مدة الاعتماد عن 60 يوماً. يجب وجود تصريح من موقع وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية ويشترط أن يكون جاري المفعول. لابد من توفير كشف حساب لأخر ثلاثة رواتب شهرية للعميل وبالتاريخ الخاص باعتماد نموذج 104 مختوم من البنك. تصريح بياني من الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الداخلية السعودية خاص بالكفيل ويشترط أن تكون جارية المفعول. تصريح بياني من الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الداخلية السعودية خاص بالعميل المتقدم بطلب التمويل الشخصي من بنك التنمية الاجتماعية ويشترط أن تكون جارية المفعول. تعريف الراتب الشهري الخاص بالعميل المتقدمة متقدم من موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. شروط الحصول علي التمويل من بنك التنمية

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