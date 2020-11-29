كيفية التسجيل في التأمينات السعودية والحصول راتب شهري بالخطوات وحجز موعد في التأمينات

كيفية التسجيل في التأمينات السعودية احد الأسئلة الهامة التي يبحث عن أجابتها الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة احد القلاع الحكومية التي تستهدف دعم المواطنين ذات الدخل المتوسط في المملكة، ومن هذا المنطلق قامت المؤسسة باستحداث الكثير من الخدمات والأنظمة التي تدعم المواطن السعودي بشكل أساسي، كما أكدت التأمينات الاجتماعية أنها تتابع موجة التطور التكنولوجي وجعل كافة الخدمات المقدمة لجميع الفئات من المواطنين في المملكة تعمل بشكل إلكتروني ويمكن إنجازها من أي مكان ومن على هاتفك، ومن بين تلك الخدمات الاستعلام عن الراتب عبر التأمينات الاجتماعية، كما ذكرت المؤسسة عدد من البنود ومن بينها حالات استثنائية لصرف التأمين الاجتماعي، وهذا ليس كل ما في الأمر ولكن من خلال السطور التالية سوف نطلعكم على خطوات وكيفية التسجيل في التأمينات السعودية والحصول راتب شهري فتابعونا.

قم بالدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني التابع إلى المؤسسة العامة للتأمينات السعودية.

عند ظهور الصفحة الرئيسة اضغط على “تسجيل”.

بعد ذلك سوف تجد صفحة بها عدة اختيارات، قم بالضغط على”تسجيل” الموجودة أسفل اختيار “مشترك”.

قم بالاختيار بين “سعودي”، أو “غير سعودي”. في حالة اختيار “سعودي” قم بتسجيل رقم الهوية الوطنية.

في حالة اختيار “غير سعودي”؛ قم بتسجيل رقم الإقامة.

ثم أدخل البريد الإلكتروني الخاص بك.

بعد ذلك أدخل رقم الجوال (المُسجل في نظام أبشر).

ثم أدخل كلمة المرور، ثم أدخلها مرة أخرى للتأكيد.

ثم أدخل “كلمة التحقق” الموجودة أمامك في الخانة المُخصصة.

ثم اضغط على المُربع الصغير الموجود بجانب الإقرار بالاستخدام، والأمان، والسرية.

بعد ذلك اضغط على “أكمل”.

ثم أدخل الرقم السري الذي قام الموقع بإرساله لك على جوالك، ثم اضغط “تحقق”.

التسجيل في التأمينات السعودية

وبعد أتمام كل ما تم ذكره من خطوات تكون قد تمكنت من التسجيل في التأمينات الاجتماعية بنجاح، ويُمكنك أن تقوم بتسجيل الدخول في أي وقت للحصول على راتب التقاعد الشهري الخاص بك.

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالتأمينات الاجتماعي. النقر على “الخدمات الإلكترونية”. النقر على “حجز موعد”. استكمال كافة البيانات التي يتم طلبها. تحديد سبب الزيارة ومن ثم حجز موعد. إرسال الطلب الخاص بحجز الموعد.

كيفية حجز موعد التأمينات الاجتماعية1442