الأمم المتحدة تدين الهجوم الذى استهدف مزارعين فى شمال نيجيريا

جدة - نرمين السيد - أدان منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فى نيجيريا إدوارد كالون بشدة الهجوم الذى استهدف مزارعين فى شمال نيجيريا، مما أدّى لمقتل عشرات المدنيين وإصابة كثيرين بجراح، مشيراً إلى أنه أعنف هجوم مباشر ضد المدنيين تشهده البلاد هذا العام.





جاء ذلك فى بيان صادر اليوم، عن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فى نيجيريا كالون، فى أعقاب الهجوم المسلح الذى وقع أمس على المزارعين فى حقول كوشوبى فى القرى الواقعة قرب مايدوغورى عاصمة ولاية بورنو. ودعا كالون، بحسب وكالة الأنباء السعودية، إلى تقديم مرتكبى هذا العمل الشنيع للعدالة، حاثاً جميع الجهات الفاعلة على الأرض على احترام القوانين الدولية والإنسانية.

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