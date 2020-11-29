ووفقا للقناة، فإن الادعاء العام الأرجنتينى بدأ التحقيق مع الطبيب الشخصى لمارادونا، والذى يدعى ليوبولدو لوك، بشبهة القتل غير العمد، وعدم تقديم المساعدة للمريض (مارادونا).
وبحسب "روسيا اليوم"، بدأ التحقيق ضد "لوك"، بناء على شهادات بنات مارادونا اللواتى شككن فى تصرفات الطبيب.
وأمرت محكمة أرجنتينية، فى وقت سابق، بتفتيش منزل وعيادة ليوبولدو لوك، للوقوف على الملابسات المحيطة بوفاة أسطورة كرة القدم.
ويريد المدعون معرفة ما إذا كانت وفاة مارادونا قد تنطوى على إهمال طبى، نتيجة عدم حصوله على المساعدة الطبية اللازمة.
وكان نجم نابولى الإيطالى ومنتخب الأرجنتين فى نهاية ثمانينيات وبداية تسعينيات القرن الماضى، قد فارق الحياة فى منزله فى بلدة تيجرى التى تبعد 30 كلم شمال العاصمة بوينس آيرس، يوم الأربعاء الماضى، بسبب أزمة رئوية حادة ثانوية وتفاقم قصور مزمن فى القلب، بحسب تشريح أولى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التحقيق مع طبيب مارادونا حول شبهة القتل الخطأ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.