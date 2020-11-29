التحقيق مع طبيب مارادونا حول شبهة القتل الخطأ

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "تودو نوتيسياس" الأرجنتينية، اليوم الأحد، بأن الادعاء العام الأرجنتينى، يحقق مع الطبيب الشخصى لأسطورة كرة القدم دييجو أرماندو مارادونا، حول شبهة القتل غير العمد.





ووفقا للقناة، فإن الادعاء العام الأرجنتينى بدأ التحقيق مع الطبيب الشخصى لمارادونا، والذى يدعى ليوبولدو لوك، بشبهة القتل غير العمد، وعدم تقديم المساعدة للمريض (مارادونا).

وبحسب "روسيا اليوم"، بدأ التحقيق ضد "لوك"، بناء على شهادات بنات مارادونا اللواتى شككن فى تصرفات الطبيب.

وأمرت محكمة أرجنتينية، فى وقت سابق، بتفتيش منزل وعيادة ليوبولدو لوك، للوقوف على الملابسات المحيطة بوفاة أسطورة كرة القدم.

ويريد المدعون معرفة ما إذا كانت وفاة مارادونا قد تنطوى على إهمال طبى، نتيجة عدم حصوله على المساعدة الطبية اللازمة.

وكان نجم نابولى الإيطالى ومنتخب الأرجنتين فى نهاية ثمانينيات وبداية تسعينيات القرن الماضى، قد فارق الحياة فى منزله فى بلدة تيجرى التى تبعد 30 كلم شمال العاصمة بوينس آيرس، يوم الأربعاء الماضى، بسبب أزمة رئوية حادة ثانوية وتفاقم قصور مزمن فى القلب، بحسب تشريح أولى.