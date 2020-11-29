زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب شمال غرب الأرجنتين

جدة - نرمين السيد - وتم تسجيل مركز الهزة على عمق 10 كيلومتر وبعد 105 كيلومترات شمال مدينة سان سلفادور دى خوخوى، المركز الإدارى لمقاطعة خوخوى التى يبلغ عدد سكانها حوالى 305 آلاف نسمة، بحسب ما أفاد المركز الأوروبى المتوسطى لرصد الزلازل.

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