جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، فإن الأعداد المسجلة رفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى مليون و617 ألفا و372 حالة، من بينها 58 ألفا و245 وفاة.
وأشارت الشبكة إلى انخفاض عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المسجلة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، عن اليوم السابق لها والجمعة أيضا، حيث سجلت المملكة أمس 15 ألفا و871 إصابة مؤكدة، و479 حالة وفاة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انخفاض جديد فى إصابات كورونا ببريطانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.