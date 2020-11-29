انخفاض جديد فى إصابات كورونا ببريطانيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، فإن الأعداد المسجلة رفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى مليون و617 ألفا و372 حالة، من بينها 58 ألفا و245 وفاة.

وأشارت الشبكة إلى انخفاض عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المسجلة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، عن اليوم السابق لها والجمعة أيضا، حيث سجلت المملكة أمس 15 ألفا و871 إصابة مؤكدة، و479 حالة وفاة.