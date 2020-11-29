الولايات المتحدة.. أكثر من 155 ألف إصابة جديدة بكورونا ونحو 1200 وفاة 

سجلت الولايات المتحدة أكثر من 155 ألف إصابة جدية بفيروس كورونا و1189 حالة وفاة خلال اليوم الماضي.
الولايات المتحدة.. أكثر من 155 ألف إصابة جديدة بكورونا ونحو 1200 وفاةانعكاسات غير متوقعة لتفشي وباء كورونا في الولايات المتحدة
ووفقا لبيانات وأرقام جامعة "جونز هوبكنز"، اليوم الأحد، تراجع عدد الإصابات مقارنة بالحصيلة اليومية السابقة، حيث تم الإعلان أمس السبت عن 205557 إصابة بفيروس كورونا.
وارتفعت حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة، أكثر الدول تضررا في العالم جراء تفشي الوباء، منذ تفشي الوباء حتى اليوم إلى أكثر من 266 ألف وفاة، وتجاوزت حصيلة الإصابات 13.2 مليون حتى الآن.
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