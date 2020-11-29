بسبب العقوبات الأمريكية .. زعيمة هونج كونج تكدس الأموال في منزلها وتتقاضى راتبها البالغ 5.21 مليون دولار نقدا

أعلنت زعيمة هونج كونج، كاري لام، إن عليها تكديس النقود في المنزل لأنها غير قادرة على فتح حساب مصرفي في المركز المالي العالمي منذ أن فرضت واشنطن عقوبات عليها بعد فترة وجيزة من فرض بكين قانون الأمن القومي على المدينة.

وتحايلت بكين على الهيئة التشريعية في هونج كونج وفرضت قانون الأمن القومي على المستعمرة البريطانية السابقة في 30 يونيو، وهي خطوة أدانتها بعض الحكومات الأجنبية ومجموعات الأعمال والجماعات الحقوقية.

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وقالت هونج كونج والسلطات في بكين إن القانون ضروري لاستعادة الاستقرار بعد أكثر من عام من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وقالت لام لـ موقع HKIBC وهي قناة إخبارية في هونج كونج باللغة الإنجليزية، في مقطع: "يجلس أمامك الرئيس التنفيذي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة التي لا تتوفر لها خدمات مصرفية" وجاءت التصريحات في وقت متأخر من يوم الجمعة.

وأضافت: "أنا أستخدم النقود في كل الأشياء، ولدي أكوام من النقود في المنزل، وتدفع لي الحكومة نقدًا مقابل راتبي لأنني لا أملك حسابًا مصرفيًا"

وفي أغسطس، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على "لام" ومسؤولين كبار آخرين لما تقول واشنطن إنه دورهم في الحد من الحريات السياسية في الإقليم.

وتابع لام: "لا أريد ... ردع الناس عن الخدمة في منصب عام لأنه أمر مشرف للغاية في هذه المجموعة من الظروف أن يتم معاقبة الحكومة الأمريكية بشكل غير مبرر"

وتتقاضى لام حوالي 5.21 مليون دولار هونج كونج (505286 جنيهًا إسترلينيًا) سنويًا، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، ما يجعلها من بين أعلى المسؤولين الحكوميين أجورًا في العالم.

كان لام من بين 11 من كبار المسؤولين في هونج كونج الذين استهدفتهم العقوبات الأمريكية في أغسطس. وقالت وزارة الخزانة إن العقوبات جاءت ردا على تشريع الأمن القومي "الصارم" الذي فرضته الصين على هونج كونج ، والذي يضع الأساس لسجن المتظاهرين والمنتقدين. ميلادي وقالت وزارة الخزانة ، بصفته الرئيس التنفيذي لهونج كونج ، إنه "مسؤول بشكل مباشر عن تنفيذ سياسات بكين لقمع الحرية والعمليات الديمقراطية". كانت العقوبات تعني إضافة لام وأفراد هونغ كونغ الآخرين إلى قائمة الرعايا المعينين بشكل خاص والأشخاص المحظورين ، أو قائمة SDN ، التي يحتفظ بها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة. يحظر الإدراج في القائمة بشكل أساسي على أي شركة لها روابط مهمة بالولايات المتحدة العمل مع الفرد ويمنع الوصول إلى جميع الممتلكات أو الأصول الأخرى التي يمتلكها الأفراد داخل الولاية القضائية الأمريكية. أشارت لام في البداية إلى أن العقوبات المفروضة عليها كانت مجرد إزعاج بسيط. في أغسطس ، بعد وقت قصير من إعلان العقوبات ، نشرت على فيسبوك أن العنوان المدون على تصنيفها خاطئ وأنها ستلغي تأشيرة دخول للولايات المتحدة تقدمت للحصول عليها في عام 2016. ميلادي في وقت لاحق من الشهر ، قالت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ لمحاورة من وسائل الإعلام الحكومية الصينية إن "استخدامها لبطاقات الائتمان معرق نوعًا ما" لكنها أضافت أن القيود "لا معنى لها حقًا بقدر ما أشعر بالقلق". ولكن كانت هناك بعض الدلائل على أن تعيين العقوبات قد تسبب في مضاعفات أكثر خطورة لعائلة لام. وذكرت وسائل إعلام هونج كونج في أغسطس أن ابن زعيمة هونج كونج جوشوا لام البالغ من العمر 26 عامًا قد عاد إلى بلاده من الولايات المتحدة، حيث كان يكمل شهادة الدكتوراه في الرياضيات في جامعة هارفارد، بعد وقت قريب من إعلان العقوبات.