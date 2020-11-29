يبكي وينتحب أثناء التحقيقات.. طبيب مارادونا ينكر تهم التورط في قتله

نفى طبيب أيقونة كرة القدم الأرجنتيني أرماندو دييجو مارادونا، وهو يبكي، ارتكاب أي خطأ في رعايته لرمز كرة القدم الراحل مع استمرار تحقيقات الشرطة في وفاته.

ويخضع "ليوبولدو لوك"، للتحقيق بشأن الإهمال الطبي، والشرطة تتعامل مع وفاة لاعب كرة القدم على أنها جريمة قتل محتملة.

لكن في أول مقابلة إعلامية له منذ أن داهمت الشرطة منزله في وقت سابق اليوم، الأحد، قال الطبيب "يحاول شخص ما العثور على كبش فداء" حيث لا يوجد واحد.

وداهمت الشرطة الأرجنتينية منزل الطبيب الشخصي "لوك" اليوم، الأحد، ويفحص المحققون جميع الطاقم الطبي المعني برعايته.

وكان لوك في منزله أثناء تفتيشه في ضواحي العاصمة بوينس آيرس، بينما كانت محطات التلفزيون الأرجنتينية تبث صورًا حية لشرطة تدخل عيادته. وصدرت أوامر التفتيش بعد أن أدلت ابنتا مارادونا، دلما وجيانينا، بتصريحات أمس وتساءلت عما إذا كان الدواء الذي يتلقاه والدهما مناسبًا. وذكرت وسائل إعلام أرجنتينية أن لوك يمكن استجوابه باعتباره "متورطا"، بأي شخص يخضع لتحقيق رسمي للاشتباه في احتمال تعرضه لسوء الممارسة أو الإهمال. قام الطبيب بدفاع عاطفي عن طريقة تعامله مع أسطورة كرة القدم بعد تفتيش الشرطة لمنزله. وانهار "لوك" بالبكاء حيث أصر على أنه فعل كل ما في وسعه؛ لمساعدة لاعب كرة القدم المتقاعد في أول مقابلة له منذ أن بدأ المحققون عمليتهم الصادمة لمحاولة تحديد ما إذا كان مارادونا قد تعرض لإهمال طبي. وتطايرت الدموع على خديه بينما أصر في مؤتمر صحفي تم الترتيب له على عجل في منزله بالقرب من بوينس آيرس والذي استمر قرابة 40 دقيقة مات "صديق" وكان دييجو ألد أعدائه عندما يتعلق الأمر بقبول المساعدة من المحترفين.

وقال مكتب المدعي العام في البيان "بناء على الأدلة التي تم جمعها ، كان من الضروري طلب التفتيش في منزل ومكتب الطبيب ليوبولدو لوك". ولم يقدم مكتب المدعي العام أي معلومات عن سبب التحقيق. وقال محامي مارادونا ، ماتياس موريا ، يوم الخميس إنه سيطلب إجراء تحقيق كامل في ملابسات وفاة أسطورة كرة القدم ، منتقدًا ما قال إنه استجابة بطيئة من قبل خدمة الطوارئ. وقال ماتياس يوم الخميس في تغريدة على تويتر: "استغرقت سيارة الإسعاف أكثر من نصف ساعة للوصول ، وكانت هذه حماقة إجرامية". وفتشت الشرطة الأرجنتينية منزل ومكتب طبيب دييجو مارادونا الشخصي، الأحد ، في إطار التحقيقات في وفاة نجم كرة القدم البالغ من العمر 60 عامًا ، والتي تسببت في موجة من الحزن في جميع أنحاء البلاد. وشاهد المراسلون عددًا من ضباط الشرطة المتمركزين عند باب مكاتب طبيب الأعصاب ليوبولدو لوك في حي بلغرانو في بوينس آيرس. وأخذ محققو المحكمة تصريحات من أقارب مارادونا ، وفقًا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام في سان إيسيدرو ، الذي يشرف على تحقيق في الرعاية الطبية التي تلقاها مارادونا قبل وفاته يوم الأربعاء. وقالت إن المحققين كانوا يحاولون تأمين السجلات الطبية لمارادونا. ودفن مارادونا الخميس في حفل خاص حضره أكثر من عشرين شخصا بعد وقفة احتجاجية في القصر الرئاسي حيث اصطف عشرات الآلاف من المشجعين الباكين أمام نعشه. وجاء التحول الدراماتيكي في التحقيق في وفاة مارادونا بعد تقارير ليلية عن تجديفه مع طبيبه الشخصي في الأيام التي سبقت تعرضه لسكتة قلبية يوم الأربعاء الماضي. وتبث محطات التلفزيون المحلية صورا لمداهمة الشرطة الارجنتينية عيادة لوك. وصدرت أوامر التفتيش بعد أن أدلت ابنتا مارادونا، دلما وجيانينا، بتصريحات أمس وتساءلت عما إذا كان الدواء الذي يتلقاه والدهما مناسبًا. وذكرت وسائل الإعلام الأرجنتينية أن لوكي يمكن استجوابه باعتباره "فاعلا"، أي شخص يخضع لتحقيق رسمي للاشتباه في احتمال تعرضه لسوء الممارسة أو الإهمال، وليس مجرد شاهد. وطالب محامي مارادونا ماتياس مورلا الأسبوع الماضي بإجراء تحقيق على أعلى مستوى في الاستجابة الطارئة لوفاة لاعب كرة القدم المتقاعد. وقال ماتياس مورلا إن أول سيارة إسعاف استغرقت أكثر من نصف ساعة للوصول إلى المنزل المستأجر شمال بوينس آيرس حيث أصيب نجم نابولي وبرشلونة السابق بأزمة قلبية. ووصف التأخير بأنه "حماقة جنائية". كما اشتكى مورلا من أن مارادونا لم يتلق أي فحوصات طبية خلال 12 ساعة قبل وفاته ، ويبدو أنه يزيد الضغط على طبيب كرة القدم السابق. وتبين لاحقًا أن أول سيارة إسعاف استغرقت 11 دقيقة للوصول إلى عقار سان أندريس المسور الخاص بالقرب من بوينس آيرس الذي انتقل إليه مارادونا بعد مغادرة المستشفى في 11 نوفمبر بعد عملية تجلط الدم في الدماغ. ويوم السبت، اتضح أن ممرضة مارادونا اعترفت بأنها كذبت بشأن إجراء فحص في الصباح الباكر. وأضاف الاعتراف المثير مزيدًا من الغموض إلى الظروف المحيطة بوفاته. أشارت التقارير الأولية إلى أن ابن أخ يبلغ من العمر 24 عامًا كان يقيم معه في منزل سان أندريس كان آخر شخص يراه على قيد الحياة على الإفطار في اليوم الذي مات فيه دييغو. وقيل إنه قال لقريبه "إنني لست على ما يرام" قبل العودة إلى الفراش والموت أثناء نومه قبل إبلاغ المحققين أنه لم ينهض يوم الأربعاء لأكل أي شيء. أخبر ابن شقيق دييجو المحققين أنه رآه آخر مرة عندما ذهب إلى الفراش حوالي الساعة 11 مساءً يوم الثلاثاء. كان من بين الأشياء التي عثرت عليها الشرطة في غرفته وجبة شطيرة غير مأكولة في وقت متأخر من الليل. وقالت ممرضة تعمل في نوبة ليلية للمحققين إنه شاهد مارادونا "ينام ويتنفس بشكل طبيعي في السرير" حوالي الساعة 6.30 صباح يوم الأربعاء. وهناك تقرير في أيدي المدعين العامين الذين يقودون تحقيقًا في وفاة لاعب كرة قدم متقاعد، تم تسريبه إلى وسائل الإعلام الأرجنتينية ووقعته ممرضة تُدعى محليًا باسم داهيانا جيزيلا مدريد التي تولت المسؤولية في نفس الوقت تقريبًا، يقول: "في الساعة 6.30 صباحًا بدأت مناوبتي وكان المريض يستريح".

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