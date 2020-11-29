قوات تيجراي تعلن إسقاط طائرة تابعة للجيش الإثيوبي

أعلن زعيم قوات المتمردين في إقليم تيجراي إسقاط طائرة عسكرية تابعة للجيش الإثيوبي، وأسر قائدها، وذلك بعد يوم من إعلان الحكومة السيطرة على ميكيلي عاصمة الإقليم.

ونقلت وكالة "رويترز" عن دبرصيون جبرميكائيل زعيم جبهة تحرير تيجراي إن قواته أسقطت طائرة عسكرية إثيوبية، اليوم الأحد، وتمكنت من أسر الطيار، موضحا أنه كان في اتجاهه لقصف أهداف معينة.

يأتي ذلك التطور في الصراع بين الطرفين، بعد يوم واحد على إعلان الجيش الإثيوبي السيطرة على ميكيلي عاصمة إقليم تيجراي.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أعلن اكتمال عملية إنفاذ القانون في إقليم تيجراي ووقف العمليات العسكرية.

في السياق ذاته، حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من خطورة الوضع في مستشفيات ميكيلي عاصمة تيجراي، مشيرة إلى نقص حاد في الإمدادات والأغذية.

من جانبها، تعهدت قوات تيجراي المطالبة بانفصال الإقليم بالاستمرار في القتال ضد حكومة آبي أحمد، وسط تحذيرات من خسائر بشرية فادحة.