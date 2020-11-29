نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس أمناء جائزة وسام البرلمان العربي يعقد اجتماعه الأول في القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عُقد برئاسة السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي الاجتماع الأول لمجلس أمناء جائزة وسام البرلمان العربي بعد تشكيل أعضائه اليوم الأحد بتاريخ 29 نوفمبر2020م بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، ووضع المجلس في اجتماعه الأول خطة عمل المرحلة المقبلة، كما ناقش أعضاؤه فئات وسام البرلمان العربي التي سيتم منحها خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، والإجراءات التنظيمية التي سيتم اتخاذها لمنح الجائزة، وطرق اختيار الشخصيات التي سيتم منحها جائزة وسام البرلمان العربي.

ويضم المجلس برئاسة رئيس البرلمان العربي في عضويته أعضاء مكتب البرلمان العربي والأمين العام للبرلمان وثلاثة أعضاء من الكفاءات البرلمانية العربية الكبيرة وافق عليهم مكتب البرلمان العربي، بناءً على كفاءتهم وخبراتهم وما قدموه من إسهامات متميزة على المستوى الوطني والعربي، وهم: معالي النائب أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بجمهورية مصر العربية، ومعالي الدكتور عبد ذياب العجيلي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق بجمهورية العراق والرئيس الأسبق للجنة التعليم في مجلس النواب العراقي، والرئيس الأسبق للجنة الشئون الاقتصادية والمالية في البرلمان العربي، بالإضافة لمعالي النائب عبدالرحمن راشد بو مجيد، الرئيس السابق للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، والرئيس السابق للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب البحريني.

وتهدف جائزة وسام البرلمان العربي في فئاتها المختلفة إلى إبداء التقدير والعرفان لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو القادة العرب، وللشخصيات البرلمانية العربية ممن أسهموا بفعالية وتميز في أعمال برلماناتهم الوطنية أو في إطار الدبلوماسية البرلمانية العربية المشتركة، وكذلك تقديراً للأدوار الإيجابية للشخصيات الدولية في مجالات الدفاع عن الحقوق العربية، وللمنظمات الدولية والإقليمية المساندة والداعمة للحقوق والقضايا العربية.