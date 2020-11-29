الخارجية تتابع قضية أردنية تشتكي من تعرض ابنتها للتعنيف من والدها

دوت الخليج :- قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، إنه بناء على تداول منشور يوم أمس لسيدة أردنية تذكر فيه ان ابنتها تتعرض للتعنيف والضرب من قبل والدها المقيم في السعودية.
وقامت الوزارة بالتواصل مع السفارة الاردنية في الرياض والتي بدورها تواصلت مع الجهات المختصة للوقوف على حيثيات الموضوع واتخاذ الاجراءات اللازمة وفق القانون.
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